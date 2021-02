Pedasnya Harga Cabai Rawit Capai Rp 110.000 Per Kilogram, Distributor Sebut Pasokan Berkurang

Harga cabai di Pangkalpinang semakin pedas, di pasaran harga cabai rawit mencapai Rp 110.000 per kilogram.

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Harga cabai rawit atau cabai kecil di Kota Pangkalpinang saat ini semakin pedas.

Hanya beberapa hari berselang, harga cabai rawit mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sampai hari ini Rp110.000 per kilogram.

Padahal beberapa hari yang lalu dari pantauan Bangkapos.com, harga cabai dikisaran Rp 85.000 sampai Rp 90.000 per kilogram untuk ecerannya.

Distributor Cabai di Pasar Atrium kota Pangkalpinang, Nanda mengungkapkan naiknya harga cabai kecil secara drastis dikarenakan pasokan sedikit sementara permintaan banyak.

"Naiknya harga cabai karena pasokan sedikit, permintaan banyak dan tidak seluruh daerah itu panen karena banyak gagal panen dikarenakan hujan," ungkap Nanda saat dikonfimasi oleh Bangkapos.com, Selasa (23/2/2021).

Khusus di tempatnya, harga cabai kecil atau rawit kenaikannyamencapai Rp 18.000 per kilogramnya.

"Sebelumnya harga grosir Rp 78.000 dan eceran Rp 92.000 per kilogram, saat ini harga cabai kecil Rp 96.000 grosir dan eceran Rp110.000. Sementara cabai besar sebelumnya Rp 42.000 per kilogram sekarang Rp 46.000 per kilogram," sebut Nanda.

"Hari ini kenaikan kurang lebih mencapai Rp18.000 per kilogram," keluh Nanda.

