Update: Kabupaten Bangka Tambah 11 Pasien Positif Covid-19, Sembuh 11 Orang

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kabar terbaru jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka, Selasa (23/02/2021) bertambah 11 orang, sedangkan pasien positif Covid-19 yang sembuh juga 11 orang.

"Jadi jumlah total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka sebanyak 1. 786 orang, sedangkan pasien yang sembuh ada 1.702 orang jadi ada 64 orang saat ini menjalani isolasi dan perawatan di mess yang disediakan Pemkab Bangka, sedangkan pasien positif Covid-19 yang meninggal dunia bertambah 1 menjadi 20 orang," ungkap Boy Yandra, Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Selasa (23/02/2021) malam.

Dilanjutkannya untuk jumlah kontak erat ada 4.026 orang , suspect 1.249 orang, suspect discardit 1.183 orang.

"Dari 64 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka yang saat ini menjalani karantina dan perawatan, yang paling banyak berasal dari Kecamatan Sungailiat 21 orang, Kecamatan Puding Besar 14 orang dan Kecamatan Merawang 13 orang," ujar Boy Yandra.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Dinkes Kabupaten Bangka melakukan Swab PCR berjumlah 6.734 orang atau 21,12 per 1.000 penduduk, dimana WHO hanya menargetkan 1 per 1.000 penduduk. jadi target Swab PCR ini sudah cukup maksimal dilakukan di Kabupaten Bangka.

"Sedangkan Rapid Test Antibodi sebanyak 35.256 tes dan Rapid Swab Antigen 7.553 tes," kata Boy Yandra.

Dilanjutkannya untuk pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 tenaga nakes dan non nakes pelayanan sudah terealisasi 94,5 persen dan akan masuk ke kelompok II atau pekerja pelayanan publik.

"Jadi kami imbau kepada masyarakat untuk patuh dan kooperatif memberikan data KTP ketika ada pendataan dari petugas puskesmas, baik pegawai OPD maupun pedagang pasar agar memberikan fotocopy KTP atau foto KTP dengan segera agar jumlah sasaran orang yang akan divaksinasi nantinya bisa diketahui sesuai sasarannya," kata Boy Yandra.

"Saat ini baru terdata untuk kelompok II sebanyak 1.662 orang namun data ini masih bisa bertambah ketika pengumpulan data sudah valid, semoga pelaksanaan kegiatan vaksinasi untuk pegawai pelayanan publik ini bisa berjalan dengan aman dan lancar," harap Boy Yandra.

Dilanjutkannya, terus mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin melakukan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

"Kalau ada masyarakat yang belum jelas mengetahui soal program vaksinasi Covid-19 sebaiknya bertanya kepada petugas kesehatan sehingga tidak menerima informasi yang salah," kata Boy Yandra.

Sedangkan BPBD Kabupaten Bangka sudah melakukan penyemprotan dan fogging disinfektan di beberapa lokasi baik di desa-desa, kelurahan yang dinyatakan ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 hingga radius 100 meter supaya blog saya lebih cepat memutuskan mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19 ini.

(Bangkapos.com/Edwardi)