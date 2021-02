Pegawai LPKA Pangkalpinang Berkomitmen Wujudkan Zona Integritas Menuju WBK

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang terus berupaya mewujudkan Pembangunan Zona Integritas dilingkup kerja mereka.

Tujuan yang ingin mereka capai adalah menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mewujudkan itu, hari ini Kamis (25/2/2021), seluruh pegawai LPKA Kelas II Pangkalpinang, mengikuti apel sekaligus melakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Tahun 2021 di lapangan apel LPKA Kelas II Pangkalpinang.

Kegiatan diawali dengan apel bersama seluruh pegawai, penandatanganan Komitmen Bersama antara pejabat Eselon V dengan pejabat Eselon IV pada setiap seksi yang disaksikan langsung oleh Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama seluruh pegawai dengan Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang.

Kepala LPKA Kelas II Pangkalpinang, Nanang Rukmana menyebutkan, pembangunan Zona Integritas tidak dapat dipisahkan dari komitmen dan peran aktif pimpinan serta dukungan semua elemen pegawai.

"Komitmen adalah bagaimana kita menguatkan tekad, membulatkan tekad, janji hati terhadap nilai-nilai kebaikan yang akan dikembangkan terutama di LPKA Kelas II Pangkalpinang yaitu dengan membangun Zona Integritas menuju WBK," ungkap Nanang dalam rilis kepada Bangkapos.com, Kamis (25/2/2021).

Kata Nanang, WBK itu bukanlah tugas sampingan namun merupakan suatu kewajiban yakni tuntutan organisasi bahwa setiap satuan kerja wajib mewujudkan Zona Integritas menuju WBK atau WBBM.

Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010, agar tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik, tambahnya.

"Pembangunan ZI menuju WBK ini akan berhasil kita wujudkan manakala kita semua sebagai individu punya komitmen, keinginan serta niat baik dalam melaksanakan tugas yang diemban kepada kita sebagai abdi negara," ujarnya.

Nanang juga mengajak seluruh pegawai untuk menjaga komitmen yang telah dibangun, jaga solidaritas, jaga integritas dan jalin sinergitas karena bagaimanapun kita harus wujudkan yang namanya zero halinar, zero korupsi, zero pungli dan zero diskriminasi.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, Nanang berharap seluruh pegawai mempunyai visi dan misi yang sama, punya tujuan yang sama sehingga apa yang akan dibangun menjadi tanggungjawab seluruh pegawai LPKA Kelas II Pangkalpinang.

"Dengan semangat seluruh pegawai dan komitmen bersama ini maka kita akan menghadirkan beragam inovasi untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat dan menunjang tugas pokok dan fungsi sehingga pembangunan zona integritas pada setiap area perubahan dapat terwujud," pungkasnya.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)