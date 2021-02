PA Sungailiat Kampanye Zona Integritas Lewat Berbagi Stiker, Masker, dan Brosur

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1 B melaksanakan kampanye zona integritas dalam rangka menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

Kampanye zona integritas ini ditandai dengan kegiatan membagikan 100 stiker, 100 masker dan 100 brosur kepada masyarakat pengguna jalan di Persimpangan 4 lampu merah (Simpang Pelabuhan) Jalan Jenderal Sudirman Sungailiat, Jumat (26/02/2021).

Kegiatan ini dilakukan bersama Kasat Lantas Polres Bangka, Iptu Ramos Gapita Siregar bersama anggota Satlantas dan para pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Sungailiat.

Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1 B, Muhammad Aliyuddin mengatakan Pengadilan Agama Sungailiat terus berbenah untuk menargetkan pada tahun 2021 ini bisa mendapatkan penghargaan WBK dari Kemenpan RB.

"Sebenarnya kegiatan untuk mendapatkan predikat WBK ini sudah diperjuangkan sejak satu tahun lalu namun belum optimal sehingga tahun 2021 ini kita semua bertekad berjuang bersama-sama seluruh pegawai Pengadilan Agama Sungailiat untuk mendapatkannya tahun ini," kata Aliyuddin didampingi Ketua Program Zona Integritas, Anshory.

Aliyuddin mengungkapkan Pengadilan Agama Sungailiat Kelas IB memiliki wilayah hukum meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan.

"Seluruh jajaran Pengadilan Agama Sungailiat siap melayani sepenuh hati, kami memiliki motto No Korupsi, No Suap dan No Gratifikasi, karena bagi penyuap dan yang disuap sama-sama berdosa," ujar Aliyuddin.

Dia menegaskan, jika ada oknum pegawai Pengadilan Agama Sungailiat yang menjanjikan sesuatu atau meminta sesuatu yang berkaitan dengan perkara segera laporkan secara langsung kepada ketua Pengadilan Agama Sungailiat.

"Atau bisa juga laporkan secara telepon silahkan hubungi Nomor telepon 0717-92518 atau No WA 082179741792, bila ada laporan masuk akan segera kita tindaklanjuti," kata Aliyuddin.

Dia menambahkan, Pengadilan Agama Sungailiat memilki tagline Mantap, yakni Mandiri, Transparan, Akuntabel, dan Profesional.

"Semoga segala upaya dan komitmen yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT amin ya robbalalamiin," harap Aliyuddin, mantan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungailiat yang dilantik, Kamis (27/08/2020) lalu.

Diketahui sebelumnya Muhammad Aliyuddin juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara Ketua Program Zona Integritas PA Sungailiat, Anshory mengatakan PA Sungailiat bertekad membangun Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

"Mudah-mudahan rekad kita ini bisa diraih pada tahun 2021 ini," harap Anshory.

(Bangkapos.com/Edwardi)