Yamaha Nmax dan XMax Jadi Primadona Para Bikers Maxi, Serunya Touring Susuri Pesona Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Motor matic yang satu ini memang sungguh fenomenal, sejak kehadirannya di tahun 2015 lalu langsung membuat peta pasar otomotif roda dua di Indonesia berubah, bahkan menjadi gaya hidup baru di Negeri Serumpun Sebalai juga.

Bagaimana tidak? Sebelum lahirnya NMax, motor matic di segmen 150cc dengan bodi bongsor itu tidak terlalu dilirik. Alasannya harganya mahal.

Yamaha Nmax dan XMax kemudian hadir di Indonesia hingga mendarat di Provinsi Bangka Belitung dengan harga yang terjangkau.

Seketika itu NMax menjelma jadi salah satu motor terlaris di Indonesia umumnya dan Bangka Belitung khususnya.

Saat itu pengguna Yamaha NMax dan XMax bukan cuma laki-laki, tetapi juga kaum hawa untuk tunggangan pribadi saja.

Motor yang termasuk kategori premium matic ini menjadi gaya hidup baru saat berpetualang dengan teman-teman untuk menyusuri indahnya pesona Pulau Bangka Belitung.

Setelah banyak yang merasakan dan menikmati power besar teknologi blue core 155 cc dan ditunjang beberapa fitur yang bikin nyaman lainnya, terciptalah demand yang besar hingga bisa lihat dijalanan banyak yang menggunakan Yamaha NMax di mana-mana dari kota hingga ke desa.

Kehadiran Yamaha Aerox juga membuat pasar skutik bongsor Maxi ini tambah lebih bergairah dengan basis hampir serupa, beda konsep, desain dan fitur.

"Kali ini kami hadir dengan design baru Yamaha All New NMax 155 Connected & All New Aerox 155 Connected dengan beragam penghargaan yang diraihnya tentu akan semakin meningkatkan kebanggaan sebagai dream bike bagi para penggunanya, ungka Oriansah M selaku Area Control Marketing CV. Sumber Jadi Babel, Sabtu (27/2/2021).

Menurutnya, selain itu motor ini juga semakin terbukti kualitasnya dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Bangka Belitung yang beragam karena diekspor juga ke beberapa Negara lain.