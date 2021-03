Harga Cabai di Pangkalpinang Masih Tinggi, Rawit Capai Rp120 Ribu Perkilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga Cabai rawit di pasar besar Kota Pangkalpinang saat ini masih di harga Rp100.000 sampai Rp 120.000 per kilogram.

Seperti pantauan Bangkapos.com, ke beberapa pedagang pasar maupun distributor. Cabai rawit saat ini tergolong stagnan, sementara harga cabai keriting yang mengalami kenaikan menjadi Rp 60.000 per kilogram.

Hal itu diungkapkan langsung oleh pedagang cabai di Pasar Besar Kota Pangkalpinang, Eko kepada Bangkapos.com.

"Cabai rawit masih Rp120.000 per kilogram di tempat saya, satu ons Rp13.000. Sedangkan harga cabai keriting saat ini Rp60.000 sampai 65.000 per kilogram dan Per ons Rp7.000," kata Eko saat ditemui oleh Bangkapos.com, Senin (1/3/2021) sore.

Dia menambahkan, naiknya harga cabai keriting karena pasokan dari Sulawesi kurang.

"Harga cabai ini sering tidak menentu, kalau pasokan banyak turun harga, kalau pasokan sedikit naik lagi harganya," ungkapnya.

Di tempatnya sendiri, masih belum berani menyetok cabai terlalu banyak dari biasanya. Hal itu dikarenakan harga yang masih relatif tinggi.

Sementara distributor cabai, Nanda menyebutkan harga cabai rawit saat ini Rp90.000 per kilogram untuk grosir dan cabai besar Rp50.000 per kilogram yang grosir.

"Kalau harga grosir cabai kecil Rp90.000 per kilogram, untuk eceran Rp100.000 sampai 110.000 per kilogram," ungkap Nanda.

"Sementara harga cabai keriting Rp50.000 per kilogram untuk grosir, sebelumnya Rp43.000 grosir. Harga saat ini kurang lebih Rp60.000 per kilogram untuk yang eceran," lanjutnya.

Dia menambahkan, terkait ketersedian cabai rawit mulai membaik ketimbang beberapa hari yang lalu.

