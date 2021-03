Gelar Inspiring Webinar, Telkomsel Dorong Pertumbuhan Digipreneur Mahasiswa dan Pelajar Sumatra

BANGKAPOS.COM – Telkomsel kembali perkuat keseriusannya dalam membantu para mahasiswa dan pelajar untuk sukses berwirausaha melalui kegiatan Webinar yang bertema “Youth Entrepreneurship, Scale up Your Business Using Digital Platform”.

Secara serius Telkomsel ingin para mahasiswa dan pelajar di wilayah Sumatra dapat memanfaatkan platform digital seperti seperti aplikasi dan media sosial dalam mendukung kesuksesan wirausaha mereka.

Executive Vice President West Area Telkomsel Gilang Prasetya mengatakan “Melalui kegitan ini Telkomsel mengajak para mahasiswa dan pelajar untuk mulai aktif membangun semangat wirausaha yang kreatif. Apalagi dengan perkembangan ekosistem digital yang sangat pesat, menjadikan kegiatan usaha menjadi lebih mudah dan setiap orang bisa melakukannya walaupun dari rumah. Telkomsel melihat kecanggihan teknologi digital menjadi peluang tersendiri untuk bisa menghasilkan sesuatu.

Dalam kegitatan ini Telkomsel menghadirkan pembicara influencer muda ternama sekaligus digital content creator Jerome Polin dan Jeihan.

Telkomsel menggandeng dua figur muda yang sukses tersebut sebagai contoh untuk dapat menginspirasi para mahasiswa dan pelajar di Sumatra. Selain itu Telkomsel juga memberikan materi skill komunikasi yang langsung diisi oleh Vice President Corporate Communication Telkomsel Denny Abidin.

Selanjutnya para peserta yang hadir juga akan tergabung menjadi bagian dari Telkomsel Youth Entrepreneur Squad (Tyes) dan mendapatkan serangkaian training atau kelas pelatihan. Materi pelatihan tersebut akan berfokus untuk meningkatkan kompetensi persiapan usaha atau entrepreneurship serta pemanfaatan digital platform agar dapat menghadapi persaingan global. Nantinya para peserta juga akan mendapatkan sertifikat serta berkesempatan memenangkan hadiah puluhan juta rupiah.

“Sebagai digital telco company, Telkomsel sangat concern terhadap perkembangan ekosistem digital yang ada di Indonesia, termasuk dalam membangun dan memberikan pelatihan digital entrepreneurship. Melalui kegiatan ini Telkomsel turut membuka kesempatan atau peluang bagi para mahasiswa dan pelajar agar terus mengembangkan kemampuan diri di bidang entrepreneur dan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi digital yang aktif dan kreatif,” ungkap Gilang. (*)