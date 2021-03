Dayana Temui Duta Besar KBRI Nur Sultan Kazakhstan Rahmat Pramono, Nikahin Sama Fiki Pak!

BANGKAPOS.COM, PEKANBARU -- Bartu-baru ini, selebgram cantik Dayana yang memiliki nama lengkap Assembayeva Dayana berkunjungi ke KBRI Nur Sultan Kazakhstan.

Seperti diketahui, selebgram asal Kazakhstan, Dayana terkenal setelah deket dengan Fiki Naki di aplikasi Ome TV.

Dayana mengunjungi KBRI Nur Sultan Kazakhstan pada Kamis (4/3/2021).

Hal itu diketahui dari foto-foto yang diunggah KBRI Nur Sultan Kazakhstan tentang kedatangan Assembayeva Dayana .

Pada kesempatan itu, Assembayeva Dayana sempat berfoto bersama dengan pegawai KBRI Nur Sultan Kazakhstan dan bahkan berfoto bersama istri Duta Besar Rahmat Pramono yakni Ugi Pramono.

Kedatangan Dayana ke KBRI tersebut disambut dengan tangan terbuka oleh staf KBRI Nur Sultan Kazakhstan dan termasuk Duta Besar Rahmat Pramono.

"Teman kita, Assembayeva Dayana @demi.demik mengunjungi Duta Besar Rahmat Pramono di KBRI untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada KBRI dan keluarga KBRI.

Dayana juga berkesempatan berfoto dengan Ibu Ugi Pramono yang ramah dan baik hati.

Dayana kunjungi KBRI Nur Sultan Kazakhstan

Ok Dayana, we wish you the best for your future endeavours! And don't forget to visit our beautiful Indonesia.