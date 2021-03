Monica Menenteng Plastik Putih Pergi ke Tempat Ini, Begini Gaya Belanja Istri Wali Kota 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Monica Haprinda terlihat menenteng plastik putih berisi bayam brazil yang dibelinya di stan jualan sayuran hidroponik di Kawasan Alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, Minggu (7/3/2021).

Sayur itu rencananya akan digoreng krispi untuk sang buah hati tercinta yang sulit makan sayur.

Sebelumnya, wanita mengenakan baju gamis berwarna cokelat mustard ini terlihat sibuk memilih-milih sayur yang akan dibelinya dan sesekali bertanya kepada penjual sayuran.

Istri Wali Kota Pangkalpinang ini juga mengaku membeli beberapa produk olahan sayur segar yakni salad sayur.

Rasa senang tak ia pungkiri, apalagi rutinitas belanja sayuran menjadi hal yang menyenangkan bagi kaum wanita yang sudah menikah.

"Alhamdulillah senang lah, namanya ibu-ibu belanja sayur. Mana sayurnya segar-segar," ujar Monica, Minggu (7/3/2021).

Ia mengaku sudah menunggu waktu untuk belanja sayur hidroponik ini, pasalnya pagi hari tadi sempat hujan sehingga menunggu reda.

"Kebetulan pak wali juga nanam (hidroponik), jadi ini ngajak ibu-ibu lain juga untuk belanja sayur hidroponik karena lebih sehat karena tidak pakai pestisida juga, dan sayurnya segar," jelas Monica.

Ia mendukung para penjual sayuran hidroponik ini dengan mendirikan stand seperti ini dan berharap peminatnya menjadi banyak.

"Mungkin banyak masyarakat yang belum menyadari hidroponik lebih enak dan higenis, jadi pelan-pelan diperkenalkan. Ibu-ibu yang di rumah mungkin ingin cari tambahan uang, bisa tanam sendiri, modalnya juga gak terlalu besar," ajak Monica.

Sementara itu, Ketua Komunitas Green Farmer Pangkalpinang (GFP), Yose Rizal Adha, Minggu (7/3/2021) mengaku ini hari pertama mendirikan stand sayuran hidroponik.

"Kita komunitas yang terdiri dari penjual atau petani sayur hidroponik, kalau nanam sudah lama, kalau komunitas ini baru sekitar 3 bulanan terbentuk. Jumlah anggota hampir 20 orang," kata Yose.

Ia menyebutkan selain mendirikan stand sayur hidroponik setiap minggu di Alun-alun Taman Merdeka, rencananya setiap Sabtu akan ada stan di Pinang Pura.

"Kelebihan sayuran hidroponik ini lebih higenis karena tidak pakai pestisida dan masa panen lebih cepat," kata Yose.

Harga sayuran bervariasi dari jenis sawi Rp25 ribu per kilogram, selada Rp35 ribu per kilogram dan bayam brazil Rp50 ribu per kilogram. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)