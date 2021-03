Awas, Membawa Ponsel ke Kamar Mandi Bisa Bahayakan Kesehatan, Ini Alasannya

BANGKAPOS.COM - Membawa ponsel saat berada di kamar mandi atau toilet adalah salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh sebagian orang.

Hal itu bisa membuat mereka rentan mengalami penyakit menular dan beberapa masalah kesehatan yang serius.

Sebab, kamar mandi merupakan tempat paling banyak bakteri penyebab penyakit.

Berikut alasan mengapa membawa ponsel ke kamar mandi berbahaya bagi kesehatan:

1. Memicu infeksi

Segala sesuatu di kamar mandi termasuk keran, pengering tangan, atau gagang pintu menampung kuman dan bakteri.

Jadi saat Anda membawa ponsel ke kamar mandi, ponsel juga bisa bersentuhan dengan bakteri.

Kuman dan bakteri penyebab penyakit tetap menempel di dalamnya dan dapat dengan mudah menyebabkan infeksi.

2. Ponsel mengandung banyak bakteri

Riset dalam Journal Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials mengungkapkan bahwa 95 persen ponsel petugas kesehatan menjadi sarang bakteri penyebab infeksi seperti salmonella, E. Coli dan C. Difficile.