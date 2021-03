Posting Video Mesra dengan Kiwil, Apa yang Dipikirkan Eva Belisima yang Sudah Jadi Mantan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Eva Belisima Unggah Video Lama Kemesraannya dengan Kiwil, Rujuk?

Eva Belisima mengunggah video kenangan saat berlibur dengan mantan suaminya, Kiwil di akun Instagramnya pada Minggu (7/3/2021).

Dalam video tersebut mereka saling bergandengan tangan dan menghabiskan waktu liburan bersama di pantai.

Dalam unggahannya, Perempuan yang sering dipanggil Miss Tarara ini menuliskan keterangan dalam video tersebut yang mengucapkan rasa terima kasih pada Kiwil.

"Thx maswill telah mengembalikanku dan sumpah janji kala itu, wish all the best. Tarara," tulis Eva.

Akibat postingan itu mengundang banyak nitizen yang bertanya apakah keduanya kembali bersama.

"Rujuk ya," tulis akun Instagram @dhini_lopelope.

Eva pun mengkonfirmasi bahwa dirinya tidak kembali bersama dengan membalas komentar dari nitizen.

"Gak lah, disertai emot tertawa dan kaget," balas Eva.

Menurut Eva ia kembali menguggah video lama tersebut untuk mengucapkan terimakasih kepada Kiwil.