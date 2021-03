Ingin Tampil Beda, Aksesoris dari Yamaha Ini Sangat Cocok Buat Konsumen All New NMAX 155

Aksesoris kendaraan Yamaha All New NMax

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Para konsumen All New NMAX 155 kerapkali melakukan kegiatan touring menjelajah berbagai tempat dan kota.

Kegiatan ini sebagai bagian dari cara menikmati aktivitas berkendara bersama motor kesayangannya baik yang bersifat touring jarak jauh menempuh ribuan kilometer, seperti yang dilakukan oleh Lilik Gunawan dan putranya Balda, maupun touring jarak dekat ratusan kilometer yang banyak dilakukan oleh komunitas pengguna NMAX.

Kegiatan touring lintas kota ini, tentu membuat pengendara perlu membawa barang bawaan yang cukup banyak seperti jas hujan, pakaian ganti, perlengkapan mekanikal motor standard dan lain sebagainya untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mungkin terjadi di jalan.

Alhasil bagasi sepeda motor saja tidak cukup untuk menampung barang bawaan yang begitu banyak.

Selain itu bagi yang touring dalam kondisi tandem riding tentu perlu mempertimbangkan kenyamanan mereka yang duduk di belakang. Lalu daya smartphone juga harus selalu terisi untuk mempermudah komunikasi dan navigasi rute jika menggunakan GPS saat perjalanan.

Menjawab kebutuhan tersebut, Yamaha menyediakan aksesoris resmi bagi para pengguna All New NMAX 155 yang memang doyan touring untuk membuat perjalanan mereka tetap nyaman dan menyenangkan.

"Sudah menjadi bagian dari gaya hidup bagi para konsumen All New NMAX 155, untuk melakukan perjalanan touring, baik sendiri maupun bersama rekan komunitas sesame pengguna MAXI Yamaha, serta menikmati performa dan kenyaman motor mereka. Oleh karena itu, Yamaha berkomitmen mendukung kegiatan hobi konsumen tersebut dengan menghadirkan Yamaha Genuine Accessories yang bisa didapatkan dengan mudah di jaringan dealer resmi Yamaha," ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Selasa (9/3/2021) kepada Bangkapos.com.

Berikut adalah daftar dan harga Yamaha Genuine Accessories untuk All New NMAX 155 :

Rear Carrier : Rp 925.000.

Top Box 30 Liter : Rp 980.000.

Backrest : Rp 2.300.000

USB Charger Pocket 110.000

Universal Stay 700.000.

Windshield Kit Hard Coat & Non Hard Coat : 600.000

Foot Rest Kit (Upper & Lower) : 725.000

Kayaba Ultimate Series NMAX 2.165.000

Daytona Slash Muffler 1.100.000.

Seluruh produk Yamaha Genuine Part Accessories untuk All New NMAX 155 ini tersedia di jaringan dealer resmi Yamaha. Untuk informasi lebih lanjut terkait produk silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/ atau bisa kunjungi di media sosial resmi area Bangka yaitu di instagram @yamahakite atau di website www.sumberjadi.co.id

