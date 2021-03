Jelang Try Out Kelas 6, Hari Ini SD Negeri 6 Pangkalpinang Gelar Simulasi

Suasana simulasi persiapan Try Out dan ujian sekolah kelas VI SD di Sekolah Dasar Negeri 6 Pangkalpinang pada Selasa, (9/3/2021)

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Pangkalpinang menggelar simulasi dalam persiapan menjelang Try Out Senin mendatang bagi kelas VI.

Kepala sekolah SD Negeri 6 Pangkalpinang Herlina Destiwati mengatakan terkait simulasi ini sudah disetujui dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang dan sudah mendapat surat untuk pelaksanaan try out pada tanggal 15 Maret.

"Kami sudah mengajukan proposal dan sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang untuk simulasi dan try out pada tanggal 15 ini untuk kelas 6," kata Herlina saat ditemui Bangkapos.com, Selasa (9/3/2021).

Terkait pelaksanaan try out nantinya, Herlina menjelaskan pihaknya meminta izin dengan pihak kesehatan dan camat.

Simulasi ini bertujuan supaya siswa tidak terkejut pada saat try out karena selama ini dilakukan secara daring sehingga pihaknya melaksanakan simulasi persiapan try out.

Pantauan Bangkapos.com, sebanyak 16 siswa kelas VI yang mengikuti simulasi ini dengan menerapkan protokol kesehatan mulai dari menjaga jarak, memakai masker. Selain itu pihak sekolah juga sudah menyiapkan tempat cuci tangan, termogun.

"Simulasi ini dilakukan satu hari dengan beberapa shift yang per shift nya 10 sampai 16 orang dalam satu kelas," ucapnya.

Terpisah, Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Pangkalpinang, Harliza mengatakan simulasi di sekolahnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret mendatang kelas VI dan I SD.

"Kelas 6 karena mereka akan menghadapi ujian sekolah dan kelas I karena mereka sama sekali belum belajar, jadi setidaknya ada pembelajarannya," ungkapnya.

Dia menyebutkan sudah meminta izin dan sudah mendapatkan surat izin dari dinas pendidikan, kemudian juga meminta izin wali murid, kelurahan, puskemas serta komite.