Pasien Covid-19 di Kabupaten Bangka Bertambah Satu Orang, Begini Data Lengkapnya Soal Virus Corona

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kabar terkini, Selasa (9/3/2021), Pasien Covid-19 di Kabupaten Bangka bertambah satu orang. Sedangkan pasien Covid-19 yang telah dinyatakan sembuh, sebanyak 17 orang.

Yandra, Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Selasa (9/3/2021) mengatakan, tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka mencapai 96,4 persen.

"Jadi jumlah total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka sebanyak 2. 111 orang, sedangkan pasien yang sembuh ada 2.038 orang jadi ada 49 orang saat ini menjalani isolasi dan karantina di mess yang disediakan Pemkab Bangka," kata Boy, petang tadi.

Dilanjutkannya untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia sampai saat ini berjumlah 24 orang.

Jumlah kontak erat ada 4.000 orang , suspect 1.368 orang, suspect discardit 1.309 orang, sedangkan menunggu hasil Swab PCR dari Labkesda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 253 orang.

"Untuk pelaksanaan Swab PCR di Kabupaten Bangka sudah melebihi target WHO yang hanya 1 per 1.000 penduduk, sedangkan di Kabupaten Bangka sudah 23,71 per 1.000 penduduk atau 7.560 orang sudah dilakukan Swab," tegas Boy.

Dilanjutkannya untuk rapid Swab Antigen sudah mencapai 10.174 orang, sedangkan Rapid Test Antibodi mencapai 35.434 orsng.

"Jadi untuk kegiatan 3T yakni Tracing, Testing dan Treatment sudah dilakukan secara masif di Kabupaten Bangka setiap hari kecuali hari Minggu, hal ini berguna untuk memutuskan mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bangka," katanya.

Sedangkan upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Bangka adalah melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa tempat atau rumah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 hingga radius 100 meter di desa-desa, kelurahan dan kecamatan wilayah Kabupaten Bangka. (Bangkapos.com/Edwardi)