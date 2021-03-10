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Berita Duka Cita Tjhaij Kim Tjhong (Soepomo)
Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari Rabu, 10 Maret 2021, Pukul 07.10 WIB di Dirumah Pangkalpinang Suami, Papa, Papa Mertua, Kung-Kung, Ath
Telah meninggal dunia dengan tenang,
pada hari Rabu, 10 Maret 2021, Pukul 07.10 WIB
di Dirumah Pangkalpinang
Suami, Papa, Papa Mertua, Kung-Kung, Athai Kami yang tercinta :
TJHAIJ KIM TJHONG
(SOEPOMO)
Dalam Usia 86 Tahun
LAHIR : PANGKALPINANG, 10 MEI 1936
MENINGGAL : 10 MARET 2021
Kami Yang Mengasihi :
ISTRI : GO THU HUA/ ELIS KUSYA (+)
ANAK LAKI - LAKI : MENANTU :
- TJHAIJ JIE KHIN (LAUPHE) (+) - TERESIANA (AFONG)
- TJHAIJ JIE TING (LOTING) - LINY KARTIKA (CONI)
- TJHAIJ JIE KIONG (SUMITO) - TJHIN AI TIN
- TJHAIJ JIE SING (SUSANTO) - WILIAH WIDJAJA
ANAK PEREMPUAN : MENANTU :
- TJHAIJ MEI LING - CHEN YOUNG SUNG (+)
- TJHAIJ MEI LIE (LILY) - HENDRY SUSANTO ADLI
- TJHAIJ MEI YAN (JANNI) - HIMAWAN WIJAYA
CUCU DALAM LAKI-LAKI :
- FRANKY GUNAWAN
- ANTONY
- RANDI WIDJAYA - JUNIARTI (LIA)
- CHRISTOPHER BRIAN WILIANTO
CUCU LUAR LAKI-LAKI :
- HERRY HERYANTO
- CHEN CHIH CHIA - DEVITA
- CHRISNICO ADLI PUTERA
- JEFFREY HOYANSON - FENNY ELAVIVI WIJAYA
CUCU DALAM PEREMPUAN
- MARISA GUNAWAN
- SILVIA KARTIKA
- SILVINA KARTIKA
- RENNI
- RENNATA
- WYNNE CLARISSA
- VALENCIA CATHERYN WILIANTO
CUCU LUAR PEREMPUAN
- HENNY HERRYANTY - DEV SINGH (+)
- REZTY ADLI PUTRI - ROLLENDO CHRISHANI.H
- REZLIE ADLI PUTRI
- HANNA MICHELIA - VISANT ROJSUKTHAVORN
CICIT :
- RAJKHA SINGH
- JIVEN SINGH
- NICOLE JEFFENY HIE