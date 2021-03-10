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Berita Duka Cita Tjhaij Kim Tjhong (Soepomo)

Telah meninggal dunia dengan tenang, pada hari Rabu, 10 Maret 2021, Pukul 07.10 WIB di Dirumah Pangkalpinang Suami, Papa, Papa Mertua, Kung-Kung, Ath

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Berita Duka Cita Tjhaij Kim Tjhong (Soepomo) 
Berita Duka Cita
Berita Duka Cita (ist)

Telah meninggal dunia dengan tenang,
pada hari Rabu, 10 Maret 2021, Pukul 07.10 WIB
di Dirumah Pangkalpinang
Suami, Papa, Papa Mertua, Kung-Kung, Athai Kami yang tercinta :

TJHAIJ KIM TJHONG
(SOEPOMO)
Dalam Usia 86 Tahun
LAHIR : PANGKALPINANG, 10 MEI 1936
MENINGGAL : 10 MARET 2021

Kami Yang Mengasihi :
ISTRI : GO THU HUA/ ELIS KUSYA (+)

ANAK LAKI - LAKI : MENANTU :
- TJHAIJ JIE KHIN (LAUPHE) (+) - TERESIANA (AFONG)
- TJHAIJ JIE TING (LOTING) - LINY KARTIKA (CONI)
- TJHAIJ JIE KIONG (SUMITO) - TJHIN AI TIN
- TJHAIJ JIE SING (SUSANTO) - WILIAH WIDJAJA

ANAK PEREMPUAN : MENANTU :
- TJHAIJ MEI LING - CHEN YOUNG SUNG (+)
- TJHAIJ MEI LIE (LILY) - HENDRY SUSANTO ADLI
- TJHAIJ MEI YAN (JANNI) - HIMAWAN WIJAYA

CUCU DALAM LAKI-LAKI :
- FRANKY GUNAWAN
- ANTONY
- RANDI WIDJAYA - JUNIARTI (LIA)
- CHRISTOPHER BRIAN WILIANTO

CUCU LUAR LAKI-LAKI :
- HERRY HERYANTO
- CHEN CHIH CHIA - DEVITA
- CHRISNICO ADLI PUTERA
- JEFFREY HOYANSON - FENNY ELAVIVI WIJAYA

CUCU DALAM PEREMPUAN
- MARISA GUNAWAN
- SILVIA KARTIKA
- SILVINA KARTIKA
- RENNI
- RENNATA
- WYNNE CLARISSA
- VALENCIA CATHERYN WILIANTO

CUCU LUAR PEREMPUAN
- HENNY HERRYANTY - DEV SINGH (+)
- REZTY ADLI PUTRI - ROLLENDO CHRISHANI.H
- REZLIE ADLI PUTRI
- HANNA MICHELIA - VISANT ROJSUKTHAVORN

CICIT :
- RAJKHA SINGH
- JIVEN SINGH
- NICOLE JEFFENY HIE

Tags
Berita Duka Cita
Penulis: iklan bangkapos
Editor: khamelia
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