Ingin Cari Kepiting Bakau ? Ini Tempatnya, Harga Rp100 Ribu hingga Rp150 Ribu per Kilogram  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Bagi yang ingin mencari kepiting sungai atau kepiting bakau (kepiting hitam) di pinggir jalan sekitaran Jembatan Selindung Lama, pastinya bakal menemukan beberapa pedagang kepiting.

Harganya cukup bervariasi, tergantung dari ukuran kepiting, berkisar Rp100.000 per kilogram ukuran kecil, Rp120.000 per kilogram ukuran sedang dan Rp150.000 per kilogram dengan ukuran besar atau super.

Satu di antara penjual kepiting hitam yakni Amad, Warga Selindung Lama Pangkalpinang.

Ia mengatakan, kepiting yang ia jual merupakan kepiting asli dari Sungai Selindung.

Sudah 30 tahun menjadi penjual kepiting, dia pun menceritakan saat ini memang kurang musim Kepiting itulah sebabnya harganya sedikit mahal dibanding biasanya.

"Karena barangnya agak kurang karena belum musim, biasanya musim pada bulan Agustus sampai bulan November agak banyak," kata Amad kepada Bangkapos.com, Rabu (10/3/2021).

Amad menjelaskan, dirinya setiap hari berjualan kepiting apabila barangnya ada.

"Setiap hari berjualan kalau barangnya ada, kalau tidak ada dari Selindung saya beli dari Bangka Kota," ujarnya.

Jumlah pembelinya sendiri diakui amat cukup banyak, apalagi Kafe-kage juga sering memesan kepiting di tempatnya.

"Banyak yang beli, terutama kafe yang dekat alun-alun beli kepiting sungai sampai 7 kilo kadang-kadang," sebutnya.

Amad menjelaskan, kepiting Sungai Selindung yangbia jual ini adalah hasil bubu dan ada juga kepiting ngait dari lubang kayu dekat bakau sunga.

Amad berjualan di Selindung Lama dekat Jembatan Selindung sejak Pukul 13.00 WIB sampai Pukul 17.30 WIB. (Bangkapos.com/Widodo)