Mahasiswa IAIN SAS Bangka Belitung Terjun Langsung ke Sekolah untuk Promosikan PMB 2021

Forum Mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah (Formasi KIP-K) IAIN SAS Babel Goes To School (BMGTS)

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung (Babel) melaksanakan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) dengan gencar melalui media promosi melalui media online, media cetak dan media elektronik dengan gencar untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru di IAIN SAS Bangka Belitung. Tidak hanya itu, lembaga ini juga melaksanakan sosialisasi dalam bentuk lain.

Salah satu bentuk promosi PMB dengan partisipasi dari Forum Mahasiswa Bidikmisi dan KIP Kuliah (Formasi KIP-K) IAIN SAS Babel adalah Bidikmisi Goes To School (BMGTS) yang merupakan program tahunan, dimana para mahasiswa terjun langsung secara door to door ke Sekolah/Madrasah di Bangka untuk mempromosikan IAIN SAS Bangka Belitung dengan cara membagikan brosur PMB dan mempresentasikan informasi terkait sejarah singkat lembaga, Fakultas dan Program Studi, Organisasi Mahasiswa, Fasilitas, Pengalaman Kuliah, Jalur dan Jadwal Pendaftaran PMB 2021, serta Beasiswa yang dapat diterima oleh Mahasiswa, termasuk Beasiswa Bidikmisi. Beasiswa Bidikmisi yang telah berubah menjadi KIP Kuliah dapat diakses oleh seluruh mahasiswa secara online. Beasiswa ini diperuntukan bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi yang memenuhi syarat.

Ketua Formasi KIP-K IAIN SAS Babel, Arro’i mengerahkan 50 anggotanya untuk melaksanakan program tahunan BMGTS ini. Arro’i memiliki stategi khusus selama pelaksanaan yaitu menugaskan satu orang koordinator dari setiap Kabupaten yang bertanggung jawab penuh atas lokasi yang ditugaskan. “untuk memudahkan sosialisasi karena mengingat Pulau Bangka ini luas, jadi setiap Kabupaten kita ada penanggungjawabnya atau koordinatornya, jadi masing-masing koordinator yang menghandle setiap personil yang turun di setiap Kabupaten dan Kecamatan yang akan disosialisasikan”, ungkap Arro’i.

Lebih dari 55 Sekolah/Madrasah yang didatangi langsung selama kurang lebih dua minggu terhitung sejak 1 Maret 2021 lalu oleh Tim BMGTS yang tersebar di semua Kabupaten di Bangka Belitung, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) baik Negeri maupun Swasta.

Pihak Sekolah/Madrasah menyambut baik kedatangan Tim BMGTS 2021 yang akan melaksanakan sosialisasi di Sekolah/Madrasahnya. Para siswa/i pun sangat antusias mendengarkan pemaparan dari anggota Formasi KIP-K yang dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang dilontarkan siswa/i pada saat sesi tanya jawab.

Dengan dilaksanakannya BMGTS, Arro’i berharap kedepannya semua mahasiswa baik itu anggota Formasi KIP-K atau diluar anggota, dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau promosi PMB, “semoga di tahun berikutnya kegiatan sosialisasi ini atau biasa kami sebut BMGTS bisa dipersiapkan lebih matang lagi dan juga harapannya temen-temen mahasiswa baik yang non Bidikmisi tau KIP Kuliah bisa ikut membantu atau berpartisipasi di kegiatan sosialisasi ini, karena sejatinya itu kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk memperkenalkan kampus kita sendiri kepada masyarakat dan calon mahasiswa baru, paling tidak sosialiasi di alumni sekolah masing-masing”, tutup Arro’i.

Pembina Formasi KIP-K IAIN SAS Babel, Kusnadi, S.Kom. M.M. menekankan kepada Tim BMGTS Tahun 2021 untuk terus mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Bangka Belitung. “Kepada Arro’i dan Tim BMGTS untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan selama sosialisasi PMB di sekolah-sekolah, karna kalian pasti bertemu banyak orang. Selalu gunakan masker, sediakan handsanitizer, selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Dengan itu insha Allah kita ikut berperan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bangka Belitung khususnya”, tegas Kusnadi.

Sama halnya juga dengan sikap Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag. bahwa beliau sangat berkomitmen untuk meningkatkan sosialisasi PMB di Tahun 2021 ini. “bila di Tahun 2020 kita melakukan beberapa langkah-langkah, di Tahun 2021 juga kita mengevaluasi langkah-langkah sebelumnya dan melakukan formula yang lebih efektif dengan memperbanyak media dan strategi promosi selain tatap muka yang pernah kita lakukan. IAIN SAS Bangka Belitung sebagai lembaga mulai melakukan pembenahan-pembenahan kearah yang lebih berkualitas dalam akademik, termasuk rekrutmen mahasiswa dan dosen dan langkah-langkah positif lainnya” jelas Rusydi.

Rusydi berharap lembaga tinggi atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) satu-satunya di Babel ini bisa membawa masyarakat Babel ke peradaban yang lebih maju, dan lembaga ini kemudian menjadi basis Agama secara scientific dan secara normatif sudah demikian.

Hal yang sama juga dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Belitung (HMB) yang juga melaksanakan sosialisasi ke Sekolah/Madrasah di Belitung, membagikan brosur PMB dan memaparkan informasi terkait sejarah singkat lembaga, Fakultas dan Program Studi, Organisasi Mahasiswa, Fasilitas, Pengalaman Kuliah, Jalur dan Jadwal Pendaftaran PMB 2021, serta Beasiswa yang dapat diterima oleh Mahasiswa. IAIN SAS Bangka Belitung juga memasang banner dan spanduk di beberapa lokasi strategis di Belitung, yang telah dilaksanakan sebelumnya di Bangka beberapa waktu lalu. (*)

Penulis: Mega Paraiyannie