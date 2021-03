Mulai Turun di Kalangan Pedagang, Harga Eceran Cabai Kecil Kisaran Rp 90.000-Rp 95.000 Per Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga cabai rawit atau cabai kecil di kalangan pedagang di Kota Pangkalpinang pekan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya.

Pantauan Bangkapos.com, harga cabai di pasar Kota Pangkalpinang pada Senin (15/3/2021) berkisar dari Rp90.000 sampai dengan Rp95.000 per kilogram.

Turunnya harga cabai diakui oleh pedagang di Pasar Burung Jl Trem Kota Pangkalpinang, Yuli.

Yuli mengatakan, pekan ini harga cabai di tempatnya memang berbeda dari pekan sebelumnya yang mengalami penurunan.

"Cabai rawit Rp 95.000 per kilogram, sementara satu ons Rp 10.000. Kalau cabai keriting Rp 40.00 per kilogram dan per ons Rp5.000," ujar Yuli saat ditemui Bangkapos.com, Senin (15/3/2021).

"Alhamdulillah harga cabai rawit sekarang mulai kembali normal," ucap Yuli.

Harga tersebut berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya, di tempatnya harga cabai rawit Rp12.000 per ons dan Rp110.000 per kilogram pada pekan lalu.

Sementara, untuk harga komoditi bawang merah di tempatnya Rp35.000 per kilogram dan per ons Rp4.000.

Sedangkan Bawang putih Rp25.000 per kilogram dan per ons Rp3.000.

Terpisah, Nanda pedagang cabai di Pasar Atrium mengatakan harga eceran cabai rawit saat ini Rp90.000 perkilogram, per ons Rp9.500 sampai Rp10.000.

Cabai Keriting Rp45.000 per kilogram dan Rp5.000 per ons.

"Harga cabai rawit sekarang Rp90.000 per kilogram, cabai keriting Rp45.000 per kilogram," ujar Nanda.

Sementara bawang merah dan bawang putih hari ini di pasar Atrium Rp34.000 per kilogram, per ons Rp4.000 dan bawang putih Rp24.000 per kilogram, per ons Rp3.000.

(Bangkapos.com / Widodo)