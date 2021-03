Operasi Antik Menumbing 2021, Sebelas Orang Ditangkap, Polisi Sita 26,97 Gram Sabu

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bangka Selatan (Basel) berhasil membekuk sebelas orang tersangka penyalahguna narkotika jenis sabu. Selama 12 hari Operasi Antik Menumbing 2021 digelar, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) sabu sebanyak 26,97 gram.

Kabag Ops Polres Bangka Selatan, AKP Surtan Sitorus didampingi Kasat Narkoba Polres Bangka Selatan, AKP Yandrie C Akip, Senin (153/2021) menyatakan,hingga Operasi Antik Menumbing 2021 digelar sejak Senin (1/3/2021) Jumat (12/3/2021).

Secara rinci AKP Surtan Sitorus menyebutkan, para tersangka ini merupakan target operasi (TO) dan juga non target operasi (Non-TO).

"Dalam Operasi Antik ini Satuan Narkoba Polres Bangka Selatan berhasil membekuk sebelas orang, di mana tiga orang di antaranya adalah TO dan delapan lainnya merupakan non TO," ujar AKP Sitorus.

Sebelas orang yang dimaksud berasal dari sejumlah tempat di Kabupaten Bangka Selatan, seperti Kecamatan Toboali, Desa Keposang, Desa Bangka Kota, Desa Sidoarjo dan Dusun Serdang.

Para pelaku yang masuk target operasi yaitu, Yansyah (43) merupakan TO, Angger (18) merupakan TO dan Marzuki (26) yang merupakan TO.

Sementara itu pelaku non TO yang berhasil dibekuk yaitu Fahrudin (21), Ipunk (37), Zaitun (30), Fahrul Rozi (48), Robani (41), Yudi (34), Muljianto (37) dan Asmawi (38). (Bangkapos.com/Jhoni Kurniawan)