Piala Gubernur Jadi Ajang Cari Bibit Taekwondo Bangka Belitung Sekaligus Ajang Pembangkit Semangat

BANGKAPOS.COM - Kejuaraan Provinsi Piala Gubernur Taekwondo Camphionship 2021 yang berlangsung dari tanggal 12 hingga 14 Maret 2021 telah berakhir.

Ajang ini bertujuan untuk mencari bibit baru potensial bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Ajang ini bertujuan mencari bibit-bibit baru yang bisa menjadi pioneer dan dijadikan grup kontingen Bangka Belitung untuk kegiatan provinsi maupun di tingkat nasional,” ujar Wakil Gubernur Abdul Fatah, dalam penutupan secara resmi acara di GOR Sahabudin, Minggu (14/03/2021).

Pada kesempatan itu Wagub Abdul Fatah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan event ini. Mengingat dalam pelaksanaannya Protokol Kesehatan sangat disiplin diterapkan sehingga dapat menjamin keamanan bagi semua.

Wagub juga mengatakan, bahwa Bangka Belitung perlu untuk menghelat kegiatan-kegiatan yang dapat membangkitkan semangat masyarakat.

“Event Ini merupakan keinginan Pemprov Babel untuk membangkitkan semangat masyarakat,” ungkapnya.

“Sudah lebih dari satu tahun kita terbelenggu dengan suasana takut, khawatir, dan sekarang sudah saatnya kita bangun dan bangkit kembali melaksanakan berbagai aktivitas. Yang terpenting tetap menjaga protokol kesehatan.”

Ia pun memotivasi para peserta yang telah mengikuti kejuaraan ini, bahwa dalam perlombaan, menang dan kalah adalah suatu hal yang lumrah. Dengan sering mengikuti perlombaan, maka mental sprotifitas akan semakin ditempa.

“Yang namanya berlomba, pasti ada menangnya, pasti ada kalahnya. Tetapi kemenangan bukan segala-galanya, dan kekalahan bukanlah akhir dari segalanya,” ujarnya memotivasi.

Dalam kejuaraan ini, disampaikan empat orang atlet terbaik kejuaraan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Piala Gubernur Erzaldi Rosman tahun 2021 yang diantaranya adalah: Halim Saputra (Senior Putra under 68kg), Sekar Embun Widyaningrum ( Senior Putri Under 57kg), Galin Prameidy (Junior Putra Under 55kg), dan Sabrina Deviana (Junior Putri Under 59kg).

Sedangkan untuk juara dalam ajang Kejuaraan Provinsi Piala Gubernur Taekwondo Camphionship 2021 antar Unit Se-Bangka Belitung ini, juara 1 dipegang oleh Dojang/Club Angkasa Pura II, kemudian diikuti oleh Dojang/Club FTPC, dan Dojang/Tins Club Pangkalpinang . (*)

Penulis : Kalimo

Foto : Umar

Editor : Lulus