Polres Pangkalpinang Gelar Tes Kesamaptaan, Jaga Kesehatan Agar Pelayanan Masyarakat Tetap Maksimal

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Seluruh personel Polres Pangkalpinang, mengikuti Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) di Stadion Depati Amir, Gabek, Kota Pangkalpinang, Selasa (16/3/2021).

Tujuan dari TKJ periode semester pertama tahun 2021 adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh, serta tetap menjaga kesehatan jasmani dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh personel Polres, baik Pejabat utama, personel polsek dan Aparatur Negeri Sipil (ASN) di Polres Pangkalpinang.

Polisi laksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) di Stadion Depati Amir, Gabek, Kota Pangkalpinang, Selasa (16/3/2021). (ist/humas polres pangkalpinang)

Kabag Sumda Polres Pangkalpinang M Achwan, berharap segala rangkaian TKJ semester 1 ini dapat dilaksanakan oleh seluruh personel, dengan tujuan meningkatkan imun tubuh dan tetap terjaga kesehatan jasmani.

Katanya, TKJ juga merupakan penilaian dari 13 komponen untuk personel yang akan melanjutkan pendidikan Polri dan penunjangan karir sumber daya manusia (SDM) kedepannya.

"Maka dari itu laksanakan rangkaian TKJ ini dengan semangat dan sungguh-sungguh, diikuti seluruh anggota. Bertujuan untuk membentuk personel Polri dan ASN sehat dan kuat. Sehingga dalam pelaksanaan tugas, tetap maksimal.” ucap M Achwan.

Ia juga menyampaikan, sebelum melaksanakan TKJ, personel lakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Pemeriksaan itu dilakukan oleh Tim Urkes Polres Pangkalpinang.

"Bila hasil pemeriksaan baik, maka personel melaksanakan akan, melanjutkan kegiatan yang meliputi Lari, Pull Up, Push Up, Set Up dan lari Suttle run. Kegiatan dibagi menjadi dua berdasarkan usia," ujarnya

