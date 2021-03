Bos TV ini Manjakan Luna Maya dengan Pamer Tas Seharga Rp 236 Juta, Lalu Peluk Mesra 

BANGKAPOS.COM -- Kisah kehidupan artis cantik Luna Maya hingga kini menjadi sorotan serta perbincangan banyak orang.

Ya, adapun salah satunya mengenai asmara Luna Maya yang kerap menjadi perhatian publik.

Terlebih pascaputusnya dengan Reino Barack belum punya pendamping hidup alias pacar.

Wanita berusia 37 tahun ini tercatat pernah berpacaran dengan Ariel NOAH dan Reino Barack.

Desas-desus yang berkembang, Luna Maya dekat dengan sederet pria di antaranya Dimas Beck dan bintang film Herjunot Ali.

Selain itu, Luna Maya sempat pamer kedekatannya dengan bos TV swasta, Otis Hajihary.

Tak main-main, Otis Hajihary kepergok menghadiahkan sebuah tas Hermes berharga fantastis.

Melansir akun Instagram @fashion.lunamaya pada 2 Maret 2021, tas Hermes tersebut ditaksir bernilai Rp 236 juta.

"#Lunamaya got a gift from pak @otis__hahijary HERMES Birkin 25 Etain Togo Gold from vendome.mc.com €13.900 / 236.300.000 IDR," tulis Instagram @fashion.lunamaya.

Otis Hahijary beri kado tas mewah untuk Luna Maya seharga Rp 236 juta