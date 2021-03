Personel Polres Bangka Laksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani, Digelar Tiga Hari Berturut-turut

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Personel di jajaran Polres Bangka melaksanakan tes kesamaptaan jasmani berkala, Rabu (17/3/2021).

Tes kesamaptaan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Pelaksanaan kesamaptaan ini merupakan periode pertama tahun 2021 digelar di Lapangan Mako Polres Bangka.

Seluruh personel Polres Bangka dan jajaran tanpa terkecuali diwajibkan ikut dalam uji kesamaptaan jasmani, yang pelaksanaanya tiga hari.

"Kegiatan uji kesamaptaan ini dilakukan agar personel Polres Bangka dan jajaran tetap dalam keadaan sehat, terlebih di tengah situasi pandemi virus Covid-19." Kata Kapolres Bangka, AKBP Widi Haryawan, Rabu (17/3/2021).

Personel Polres Bangka melaksanakan tes kesamaptaan jasmani di halaman Polres Bangka, Rabu (17/3/2021). (Bangkapos.com/Deddy Marjaya)

Ada lima item yang diukur dalam tes kesamaptaan jasmani yakni meliputi tes A yang terdiri dari lari dalam waktu 12 menit. Kemudian tes B yang terdiri dari pull up, sit up, push up dan shuttle run masing-masing dalam waktu 1 menit.

Hasil tes ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan karier personel Polri baik itu promosi jabatan dan kenaikan pangkat.

"Ini nanti juga menjadi bahan pertimbangan saat personel bersangkutan promosi jabatan atau kenaikan pangkat," ujar AKBP Widi Haryawan

Diharapkan oleh AKBP Widi Haryawan, personel polri di jajaran untuk tetap menjaga fisik dan kesehatannya.

Sehingga aktifitas sehari-hari dapat dilaksanakan secara maksimal.

Apalagi dalam situasi pendemi covid 19 yang masih berlangsung.

Sebab dengan fisik dan kesehatan yang terjaga membuat pikiran juga lebih fresh sehinggga jauh dari hal-hal negatif.

"Setiap saat personel harus menjaga fisik dan kesehatan dengan rajin berolahraga apalagi seperti saat ini dalam situasi pendemi covid 19 yang tentunya kita harapkan bersama cepat berlalu," kata AKBP Widi Haryawan. (Bangkapos.com/deddy marjaya)