Deddy Corbuzier Siapkan Hadiah Rp 150 Juta Buat Pertandingan Catur Persahabatan Dewa Kipas Vs Irene

BANGKAPOS.COM---Deddy Corbuzier menyatakan siap menggelar pertandingan catur offline antara Women Grandmaster (WGM) Irene Kharisma Sukandar melawan Dadang Subur alias Dewa Kipas.

Pertandingan persahabatan itu rencanannya akan digelar pada Senin, (22/3/2021).

Pertandingan ini sebagai pembuktian sosok Dadang Subur apakah memang jago catur atau tidak.

Hal ini terkait Dadang Subur berpolemik dengan pecatur Gothamchess.

"Tadi Pak Dadang sudah mengiyakan untuk datang dan kita yang mempersiapkan semuanya.

Kita akan memberikan hadiah yang besar juga, siapapun pemenangnya," kata Deddy Corbuzier melalui akun Instagramnya, Kamis (18/3/2021)

Deddy mengatakan Irene bersedia bertanding adu catur melawan Dewa Kipas.

"Irene sudah dapat izin, jadi akan hadir dan akan datang bertanding dengan Dewa Kipas," kata Deddy.

Deddy menyiapkan hadiah total Rp 150 juta bagi yang menang atau kalah.

Klarifikasi dr @irene_sukandar tadi blum mendapatkan ijin. Saat ini sudah... So she will be ON!!!

Jadi kita tunggu hari senin... Siapa menang siapa kalah... Siapa datang... Siapa tidak...

Apapun itu buat nama Catur Indonesia..

So let's see...

GAME ON. This Monday

@irene_sukandar VS #DEWAKIPAS Pertandingan Persahabatan

Saya siapkan 150 juta rupiah.. Total.. Menang kalah...

Are you ready?

#CLOSETHEDOOR