Jadi Sedan Sport Listrik Pertama, Ini Wujud BMW i4

BANGKAPOS.COM - BMW akhirnya secara resmi memperkenalkan sedan sport listrik pertama mereka, yakni BMW i4 secara virtual dalam gelaran BMW Group Annual Conference, Rabu (17/3/2021).

Seperti yang sudah diinformasikan, BMW memang menyiapkan dua mobil listrik dengan dua model yang berbeda yakni SUV yang diwakili dengan BMW iX dan sedan sport yang dihadirkan lewat BMW i4.

BMW i4 jadi istimewa, pasalnya mobil ini merupakan Gran Coupé empat pintu pertama yang murni bertenaga listrik.

Member of Board of Management BMW AG for Customer, Brands, and Sales, Pieter Nota mengatakan, bahwa tampilan BMW i4 yang sporty namun elegan semakin menarik bagi penggemarnya. Lihat Foto BMW i4(Youtube BMW).

"Dengan penampilannya yang sporty, dinamika berkendara terbaik di kelasnya, dan tanpa emisi lokal, BMW i4 adalah BMW sejati. Itu membuat jantung merek BMW sekarang berdegup kencang sepenuhnya," kata Nota dikutip dari BMW Group Annual Conference, Kamis (18/3/2021).

BMW i4 menjadi mobil pertama yang mengaplikasikan teknologi BMW iDrive Operating System 8.

iDrive 8 adalah lompatan terbesar dari sistem iDrive terdahulunya, karena sudah dikemas dalam banyak teknologi futuristik, layar baru, tampilan baru, grafik baru, dan fungsionalitas yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

Teknologi ini memungkinkan mobil secara aktif berkomunikasi dengan pengemudi dan menjadi rekan digital yang pintar dan proaktif dalam berbagai kondisi.

Menyoal tenaga, mobil sedan sport listrik pertama dari BMW ini mampu menempuh jarak 590 kilometer (WLTP) dan hingga 300 mil (EPA).

Jarak tempuh tersebut menjadi yang terjauh saat ini, sebab Tesla, baru mencapai jarak 400 kilometer hingga 500 kilometer.

Dengan output tenaga hingga 390kW atau 530HP, BMW i4 dapat berakselerasi dari nol hingga 100km/jam dalam waktu sekitar 4 detik.

Model ini diketahui akan memasuki pasar selama tahun 2021, termasuk dengan model BMW M Perfomance. Namun, belum ada informasi lebih lanjut mengenai harga resmi dari BMW i4 ini. (kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul " BMW Kenalkan Wujud i4, Sedan Sport Listrik Pertama "