Maxi Yamaha Virtual Turing 2021 Ditemani All New NMAX 155 Connected/ABS

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gelaran Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 telah resmi dimulai sejak 8 Maret sampai dengan 31 Maret 2021.

Ratusan peserta yang merupakan konsumen All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected berlomba-lomba melakukan touring ke minimal tujuh destinasi menarik di wilayah mereka guna mengumpulkan jarak tempuh yang diperlombakan dengan menggunakan fitur Rank di aplikasi Y-Connect.

Banyak peserta yang melakukan touring jarak jauh hingga ribuan kilometer. Hal itu memang ingin mengumpulkan jumlah kilometer yang banyak dan para peserta sudah rindu mengaspal bersama motor Maxi Yamaha kesayangannya.

Seperti yang dilakukan oleh Andi Hertasning (41), konsumen All New NMAX 155 Connected/ABS asal Kota Makassar yang saat ini tengah dalam perjalanan melakukan touring keliling Pulau Sulawesi dari Makassar (Sulsel) menuju Manado (Sulut) dan kembali lagike Makassar (Sulsel). Jarak tempuh yang harus dilewati mencapai kurang lebih 4.000 kilometer dan memakan waktu sekitar 10 hari perjalanan.

"Saya melakukan perjalanan ini memang karena ingin merasakan motor All New NMAX 155 Connected ABS untuk digunakan riding jarak jauh. Karena motor ini masih baru, sebelumnya saya pengguna NMAX lama. Dan kebetulan ada aktivitas Maxi Yamaha Virtual Touring 2021 yang semakin memfasilitasi dan mendorong saya untuk melakukan touring jarak jauh mengelilingi Pulau Sulawesi. Saya mulai start tanggal 9 Maret dari Makassar dan 11 Maret mulai masuk kota Gorontalo di Sulawesi Tengah," ungkap pria yang juga merupakan anggota komunitas Indonesia Maxi Owner (IMO) chapter Makassar tersebut, Kamis (18/3/2021).

Untuk rute keberangkatan, Andi memulai perjalanan dari Makassar (Sulsel) menuju Mamuju (Sulbar) dengan menuyusuri jalur pesisir pantai. Setelah itu lanjut memasuki Palu (Sulteng) dan diteruskan hingga Gorontalo (Sulteng). Rencananya setelah singgah di Kota Gorontalo Andi akan kembali melakukan perjalanan ke Manado dan finish di Bitung (Sulut). Sementara untuk rute pulang dirinya tetap akan mengambil jalur Gorontalo namun setelah itu mengarah ke Poso dan turun kebawah hingga kembali ke Makassar.

Sepanjang perjalanan Andi juga kerap mengunjungi beberapa titik destinasi wisata dan landmark kota. Seperti menyambangi Pantai Manakarradan juga Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang roboh akibat bencana Gempa besar yang terjadidi awal Januari 2021.

Selain di wilayah Mamuju, Andi juga menghampiri lokasi wisata dataran tinggi kebun kopi di daerah Parigi selepas melintasi Palu. Menurut kepercayaan orang lokal, wilayah dataran tinggi Parigi ini terkenal dengan jalurnya yang ekstrim dan juga mistis.

Beruntungnya sepanjang perjalanan, Andi mengaku tidak mengalami kendala yang berarti terhadap All New NMAX 155 Connected ABS miliknya.

Andi menilai motor ini memiliki daya tahan yang tinggi dan sangat nyaman untuk dikendarai khususnya saat touring jarak jauh. Lampu All New NMAX 155 Connected ABS juga dinilai lebih terang dibanding dengan NMAX lama sehingga berkendara pada malam hari menjadi lebih nyaman karena kemampuan daya pandang yang terbantu menjadi lebih jelas.

Dirinya juga kerap memuji fitur Y-Connect yang dinilainya sangat membantu dalam memantau kondisi sepeda motor selama perjalanan seperti kondisi aki dan baterai, serta adanya notifikasi malfungsi jika sewaktu waktu kondisi motor mengalami masalah. Dengan demikian pengendara bisa lebih waspada dan mengantisipasi jika terjadi kerusakan pada motor.

