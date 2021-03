Ngaku Ketagihan, Kalina Blak-blakan Bongkar Malam Pertamanya dengan Vicky Prasetyo

BANGKAPOS.COM- Kini sudah resmi mengakhiri status jandanya, model Kalina Ocktaranny membongkar malam pertamanya dengan Vicky Prasetyo.

Hal itu disampaikan Kalina melalui kanal YouTube Vicky Prasetyo Entertainment.

“Sekarang aku tahu kenapa dia (Vicky) dipanggil gladiator karena itu, aduh aku sedikit malu,” kata Kalina dikutip Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Kalina mengungkapkan betapa luar biasanya Vicky Prasetyo.

Hanya saja, Kalina tampak malu-malu mengungkapkannya.

Kalina dan Vicky - Kalina Ketagihan Malam Pertama Bareng Vicky Prasetyo (kolase Instagram @kalinaocktaranny/pixabay)

“Malam pertamaku sama Vicky luar biasa banget, sejak itu aku amat mengerti dia dipanggil gladiator karena kalau kita melakukan sesuatu dengan orang kita cintai itu beda banget kali ya,” ungkap Kalina.

“Melakukan semua dari hati, bukan hanya nafsu aja tapi ada cinta, rasa sayang dicampur jadi satu dan ditambah lagi ternyata lagi Vicky Prasetyo itu luar biasa in bed, you know but I mind,” ucap Kalina tertawa kecil.

Kalina pun mengatakan tak mau jauh dari suaminya tersebut.

“Seluar biasa itu dia. Dan ini aku lagi nagih buat itu, wajar dong buat pengantin baru aduh, kayak tiap malam,” ungkap Kalina.

Vicky Prasetyo Tegang