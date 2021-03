10 Trik Menurunkan Berat Badan Tanpa Diet Ketat

BANGKAPOS.COM - Berbagai jenis diet diklaim telah berhasil menurunkan berat badan dalam waktu singkat.

Meski demikian, diet ketat yang singkat ternyata dapat berdampak pada peningkatan berat badan dan menimbulkan masalah kesehatan jika dilakukan dengan tidak tepat.

Oleh sebab itu, pilihan terbaik untuk mengurangi berat badan secara permanen adalah melakukannya secara bertahap.

Banyak ahli yang juga mengatakan bahwa membuat perubahan sederhana pada gaya hidup menjadi kunci dalam menurunkan berat badan tanpa diet.

Berikut ini terdapat 10 strategi sederhana untuk membantu menurunkan berat badan tanpa melakukan diet seperti yang dilansir dari laman WebMD.

1. Sarapan setiap hari

Salah satu kebiasaan yang umum terjadi pada banyak orang yang mengalami penurunan berat badan dan dapat mempertahankannya adalah sarapan setiap hari.

"Kita mungkin berpikir bahwa melewatkan sarapan merupakan cara yang bagus untuk mengurangi kalori. Tetapi pikiran itu salah dan justru membuat kita makan lebih banyak sepanjang hari".

Begitu penuturan Elizabeth Ward, MS, RD, penulis The Pocket Idiot's Guide to the New Food Pyramids.

Menurut dia, orang-orang yang sarapan secara rutin memiliki indeks massa tubuh (BMI) yang lebih rendah daripada orang yang melewatkan sarapan.