Meski Memasuki Usia 38 Tahun, Ini Kunci Awet Muda Leeteuk Super Junior

BANGKAPOS.COM - Penampilan leader Super Junior, Leeteuk mencuri perhatian dalam video musik House Party. Pasalnya ia tetap terlihat awet muda meski sudah berusia 38 tahun ini.

Artis Kpop memang dikenal dengan tampilan kulit flawless dan glass skin, alias mulus seperti kaca. Hal ini buah dari perawatan rutin kulit yang sangat intens.Hal ini buah dari perawatan rutin kulit yang sangat intens.

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan juga adalah metode cleansing yang dipakai.

Korea Selatan adalah negara pencetus metode double cleansing dan kemudian berkembang menjadi triple cleansing. Hal ini juga dilakukan oleh penyanyi bernama asli Park Jung-soo ini.

Dalam acara Please Take Care Of My Vanity Desk yang dibintanginya, ia mempraktikkan metode triple cleansing yang selalu diaplikasikannya sebelum tidur.

Dilansir dari Evening Standard, Dr Anjali Mahto, konsultan dermatologis di Cadogan Clinic mengatakan jika triple cleansing dapat mencegah penuaan dini.

"Bukti menunjukkan jika polusi dan racun ligkungan dapat mempercepat proses penuaan," jelasnya.

Pemilik kulit berjerawat juga dapat merasakan manfaatnya karena bisa mencegah timbulnya jerawat di wajah.

Ada banyak metode triple cleansing yang berkembang saat ini namun seluruhnya menerapkan tiga produk dan cara berbeda untuk menghapus kotoran di wajah.

Untuk mendapatkan hasil yang serupa, berikut adalah 3 langkah pembersihan wajah ala Leeteuk Super Junior: