Toko Acun Aquarium Menyediakan Berbagai Pakan Ternak, Begini Harganya 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Harga Pakan ternak di Toko Acun Aquarium Pangkalpinang, ukuran per kilogram relatif stabil. Namun apabila dijual per sak atau per karung ada kenaikan.

"Kalau harga makanan unggas atau pakan ternak seperti ayam dan bebek untuk saat ini memang ada kenaikan Rp5.000 sampai Rp10.000 per karung," katanya saat ditemui oleh Bangkapos.com, Senin (22/3/2021).

Saat ini harga pakan ternak per karung pada kisaran mulai Rp60.000 hingga Rp65.000 per karung, khususnya pakan ternak ayam dan bebek.

Menurutnya, kenaikan harga pakan ternak pada dasarnya tidak menentu untuk setiap merek dan sering berubah-ubah.

Sementara, Ropi (21) pegawai di Acun Aquarium mengatakan untuk pakan ternak per kilogram tidak ada kenaikan harga alias stabil.

"Kalau pakan ternak yang per kilogramnya tidak ada Kenaikan harga," katanya.

Ropi menjelaskan, harga Pakan ternak di Acun Aquarium sangat bervariasi.

Harga pelet ayam atau makanan ayam merek Sinta 21E Rp9.000 per kilogram, kemudian Sinta SP-2 Rp8.500 per kilogram, GF 512 Rp8.000 per kilogram, klks Comfeed Rp10.500 per kilogram, dedak padi Rp5.000, gabah Rp10.000, Park Comfeed Rp8.000 per kilogram, jagung Madura Rp9.000 per kilogram, jagung pecah Rp7.000 per kilogram.

Selain itu juga ada polar angsa dan juga bisa dimakan untuk bebek Rp7.000 per kilogram.(Bangkapos.com/Widodo)