Bisa Dipahami, Ini 8 Bahasa Tubuh Cerminan Perasaan Seseorang

BANGKAPOS.COM - Bahasa tubuh adalah salah satu bentuk komunikasi non-verbal dan tidak semua orang dapat memahaminya dengan baik.

Apabila kita sudah cukup mengetahui bahasa tubuh dan apa saja makna di baliknya, maka kita dapat mengungkap petunjuk tentang perasaan atau karakter seseorang.

Nah, berikut ini adalah beberapa bahasa tubuh yang dapat kita pelajari maknanya.

1. Menyilangkan tangan

Menyilangkan tanganmenandakan sesuatu hal yang negatif. Hal ini diungkapkan dalam buku the Definitive Book of Body Language, karya ahli bahasa tubuh Barbara dan Allen Pease.

Di antaranya, seseorang sedang memberikan jarak, merasa tidak aman, cemas, defensif, atau keras kepala.

Tapi lengan yang disilangkan juga dapat berarti positif, yang menandakan seseorang lebih baik dalam bertahan pada tugas yang sulit.

Sebuah penelitian mengungkap, 30 persen orang dewasa yang menyilangkan tangan saat ditanyai soal matematika yang sulit, lebih mungkin terus berusaha menyelesaikannya daripada yang mempertahankan tangan di atas meja.

"Tindakan menyilangkan tangan memanfaatkan otak kiri dan kanan, serta menciptakan fungsi kognitif yang lebih tinggi," kata penulis buku You Can't Lie to Me, Janine Driver.

Dalam video Wired 2019, mantan agen FBI Joe Navarro bahkan menyebut menyilangkan tangan sebagai isyarat "menenangkan diri" yang dimaksudkan untuk menghibur diri sendiri.

Jadi, lain kali ketika kita menghadapi seseorang dengan pertanyaan sulit dan mereka menyilangkan tangan, jangan berasumsi kita telah membuatnya marah.