Jelang Ramadan, Bahan Pokok Masih Cukup, Distributor dan Pedagang Sebut Ada Beberapa Harga Naik 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bulan Ramadan hampir menyisakan 2 pekan lebih lagi.

Sampai saat ini, menjelang Ramadan distributor sekaligus pedagang, Hamid menyebutkan harga bahan pokok masih tergolong aman, hanya saja beberapa bahan yang mengalami kenaikan.

Selain itu, secara keseluruhan ketersediaan bahan pokok ditempatnya rata-rata terbilang cukup banyak dan tidak ada kendala pemasokannya.

Toko Hamid di Pasar Besar Kota Pangkalpinang ini menyediakan segala kebutuhan pokok seperti besar, gula, minyak, susu, cabai, bawang dan lainnya.

Harga beras RM Rp13.000 per kg, per karung 10 kg Rp118.000. Begitupun juga dengan beras 118 per kg Rp118.000, beras Sendok 5 kg Rp52.000, eceran per kg Rp11.000 dan beras Gareng 5 kg Rp58 000, yang 10 kg Rp114.000.

Gula per kg Rp13.000, gula psm Rp14.000, minyak sayur Rp14.000, telur Rp1.500 per butir, gandum segitiga per kg Rp10.000, gandum merek payung Rp7.000, gandum Mila Rp9.000, susu 3 sapi Rp10.000, enak Rp9.000, kecap Bango 1 liter Rp43.000, Indomie Rp3.000 per bungkus, bawang merah Rp38.000 per kg, bawang putih Rp25.000 per kg, cabai kecil Rp100.000 per kg, cabai besar Rp60.000 per kg.

Hamid menyebutkan, ada beberapa bahan pokok yang naik pada pekan ini.

"Ada beberapa bahan naik seperti indomie sebelumnya Rp2.500 jadi Rp 3.000 per bungkus. Kemudian minyak sayur Fortune dari Rp13.000 jadi Rp14.000 per liter, cabai besar sebelumnya Rp50.000 jadi Rp60.000 per kg pekan ini," ulas Hamid panjang lebar pada Selasa (23/3/2021).

Naiknya harga bahan pokok diakui Hamid beberapa bahan tersebut memang ada kenaikan dari tempat pengambilan barang tersebut.

Sementara, pembeli bahan pokok saat ditemui oleh Bangkapos.com di Pasar Besar Pangkalpinang, Ida menyebutkan saat ini harga yang dibeli masih normal-normal saja.

"Harga beras, gula dan beberapa barang lainnya masih sama seperti kemarin-kemarin," ucap Ida sembari memilih barang yang akan dibeli.

Menurutnya, apabila ada kenaikan harga nantinya setelah hampir memasuki bulan Ramadhan dirinya hanya pasrah.

"Kalau bisa harganya tidak naik, justru lebih baik turun. Apalagi di bulan puasa nantinya, kalaupun harga bahan pokok naik ya pasrah sajalah," sebutnya.

Bangkapos.com / Widodo