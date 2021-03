BANGKAPOS.COM - Baru Tayang Langsung Terpopuler, Sinopsis The Penthouse 2 Episode 2, Kejutan di Pesta Pertunangan

Drama The Penthouse 2 mendominasi peringkat drama dan pemeran yang banyak dikunjungi pekan ini.

Good Data Corporation telah mengumumkan peringkat drama dan pemeran terpopuler dari tanggal 15 hingga 21 Maret, Rabu, (24/3/2021).

Daftar ini disusun dari analisis artikel berita, postingan blog, komunitas online, video, dan postingan media sosial tentang drama yang sedang tayang, atau segera tayang.

Untuk minggu kelima berturut-turut, SBS "The Penthouse 2" berada di urutan teratas daftar drama paling terpopuler.

Pekan ini, tujuh pemeran drama tersebut mendudukit daftar aktor paling populer, yakni Lee Ji Ah tetap di No 1, Uhm Ki Joon tetap di No 3, sementara Kim So Yeon di No 4 dan Kim Hyun Soo naik satu tempat ke No 5, Eugene berada di No 6 dengan Yoon Jong Hoon dan Kim Young Dae berada di No 7.

“Vincenzo” dari tvN menempati posisi ke-2 untuk drama dalam 5 minggu berturut-turut. Song Joong Ki naik lima posisi, dan saat ini Ia berada di posisi ke-2.

JTBC "Beyond Evil" berada di urutan ke-3 untuk drama. Acara perdana yang baru ditayangkan TVN "Navillera" dan SBS "Joseon Exorcist" masing-masing mengambil No 9 dan No 10.

10 drama teratas yang populer paling banyak ditonton selama minggu ketiga di Maret 2021, yakni:

1. The Penthouse 2