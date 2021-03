Manga One Piece Monkey D Luffy Hadapi Kaido.

IMDB.COM via Kompas.com

Bocoran One Piece 1008 : Kemunculan Kozuki Yang Mengagetkan Akazaya Nine Akhirnya Terbongkar

BANGKAPOS.COM - Berikut spoiler One Piece chapter 1008.

Penggemar One Piece tampaknya harus bersabar, karena Manga Plus dan Weekly Shonen Jump akan merilis One Piece 1008 pada pekan depan karena pekan ini libur.

Kemunculan Kozuki yang mengagetkan para Akazaya Nine di Onigashima akhirnya terbongkar.

Kozuki Oden palsu ini adalah gambar yang dibuat oleh Kanjuro.

Namun, hampir semua Akazaya Nine tak sadar akan hal tersebut.

Namun ada satu sosok yang berhasil tahu jika Kozuki Oden yang menampakkan diri di depan mereka hanyalah sosok palsu.

Spoiler One Piece chapter 1008 (part 1)

Kemunculan Kozuki Oden di Onigashima nyaris dipercayai oleh semua anggota Azakaya Nine.