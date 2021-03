Membangun Data dari Desa

Oleh: Ridho Ilahi, SST, M.Stat - Statistisi Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka

AGENDA pembangunan global 2030 yang dikenal dengan SDGs tidak selesai dengan deklarasi global oleh negara-negara anggota PBB saja. Sebagai sebuah dokumen agenda pembangunan, SDGs harus menjadi roh dokumen-dokumen perencanaan pembangunan negara-negara yang terlibat menandatanganinya.

Selain itu, sebagai sebuah kebijakan perencanaan pembangunan, pelaksanaan SDGs harus melibatkan aktivitas monitoring serta evaluasi sebagai bahan masukan kebijakan serta informasi yang terstruktur untuk stakeholder kebijakan.

Dalam kerangka penyusunan dan pelaksanaan SGDs pada tingkat nasional maupun daerah tidak boleh lepas dari pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan, dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, mengedepankan kearifan lokal serta prinsip no one left behind.

Salah satu strategi agar tidak jatuh pada tarik-menarik substansi dan proses pembangunan ialah memastikan keseluruhan substansi dan proses pembangunan ada di suatu wilayah atau sekelompok masyarakat. Tujuan pembangunan diarahkan untuk memenuhi beragam substansi dan proses pembangunan yang sudah pernah diarahkan oleh konsep-konsep pembangunan terdahulu. Pada titik inilah Sustainable Development Goals (SDGs) mengambil peran sentralnya.

Tujuan pembangunan diisi dengan berbagai aspek yang harus bisa dipenuhi dalam suatu pembangunan (Kanie, dkk, 2017; UN, 2015). Ini merujuk pada hasil (output), manfaat (outcome) dan dampak (impact) yang diinginkan.

SDGs menandai perubahan global pembangunan, yang melepaskan diri dari ideologi-ideologi yang acap kali bertolak belakang. Manajemen pembangunan global kini diarahkan pada kesamaan tujuan akhir pembangunan. Ideologi kapitalisme dan sosialisme saat ini sama-sama bertujuan menghilangkan kemiskinan warga, meningkatkan kesehatan warga, hingga menjaga lingkungan hidup di sekitar permukiman.

Persoalannya, pembangunan selama ini selalu berupa narasi akbar, hanya memperhitungkan peran negara atau antarnegara. Kalaupun diturunkan pembahasannya, hanya sampai kepada pelaku ekonomi nasional atau pemerintah daerah sehingga pemerataan wilayah, infrastruktur, permukiman, tanggap perubahan iklim, lingkungan darat, lingkungan laut, perdamaian, dan kemitraan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.

Strategi pelokalan SDGs global sampai ke SDGs Desa dilakukan dengan memasukkan SDGs Desa ke dalam kebijakan resmi pemerintah. Terdapat tiga strategi untuk melokalkan pembangunan demi tercapainya tujuan SDGs ini, yaitu: (i) Aspek kewarganegaraan yang menegaskan penerima manfaat by name by address (BNBA); (ii) Pembangunan wilayah mikro yang dapat dikelola sampai pada level desa; dan (iii) Penggunaan strategi partisipatif yang melibatkan banyak pihak.

Bagi desa-desa di Indonesia, pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa benar-benardibutuhkan. Bahkan, SDGs Desa menjadi acuan utama pembangunan jangka menengah desa seluruh Indonesia.

Seluruh tujuan SDGs yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan, selanjutnya dilokalkan ke level desa dalam SDGs Desa. Sementara, 188 juta penduduk desa merupakan 43 persen penduduk Indonesia sehingga pemenuhan kebutuhan penduduk desa akan memberikan kontribusi besar terhadap pengentasan kemiskinan dan kelaparan, akses kesehatan, air bersih, dan pendidikan, serta kesetaraan gender.