Pemkab Bangka Usulkan Kembali 243,3 Hektare Program Peremajaan Sawit Rakyat

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemkab Bangka melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka kembali mengusulkan sebanyak 243,30 hektar untuk desa-desa lainnya di Kabupaten Bangka.

Usulan ini sudah disampaikan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Badan Pengelola Dana Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit (BPDPKKS) pusat.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Elius Gani saat kegiatan penanaman perdana Program PSR dan panen perdana KKSR Tahap V di Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Rabu (24/03/2021).

"Program Peremajaan Sawit Rakyat ini didorong agar bisa lebih lebih banyak lagi dilakukan di Kabupaten Bangka, bukan hanya di Desa Air Buluh ini saja sesuai arahan Bupati Bangka agar bisa terus dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas hasil kebun kelapa sawit rakyat," jelas Elius Gani.

Diungkapkannya untuk program PSR ini yang pertama dilakukan di Desa Air Buluh seluas 63,97 Hektare dengan dana sebesar Rp 30 juta per hektar sehingga total sekitar Rp 1,9 miliar ditransfer langsung ke rekening kelompok tani dari BPDPKKS Pusat.

"Dana sebesar Rp 30 juta digunakan untuk land clearing lahan, tumbang pitting batang kelapa sawit tua, pembelian bibit bersertifikat , pembelian sarana produksi dan obat-obatan serta perawatan kebun," kata Elius Gani.

Dana Hibah Rp 1,9 Hektar

Bupati Bangka Mulkan melaksanakan penanaman perdana kelapa sawit kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan panen perdana kelapa sawit Program Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR) Tahap V di Dusun Air Pelempang Desa Air Buluh Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Rabu (24/03/2021).

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ini bertujuan menjaga dan meningkatkan produksi hasil kebun kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Bangka.

"Kita ketahui selama ini banyak kebun kelapa sawit rakyat ini hasil produktivitasnya rendah di bawah standar, kalau produktivitas standar hasilnya 20-24 ton kelapa sawit per hektare per tahun sedangkan hasil kebun kelapa sawit rakyat sekitar 15 ton per hektare per tahun bahkan di bawah itu," kata Elius Gani.