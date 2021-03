4 Pengedar dan Pengguna Sabu Diamankan Sat Res Narkoba Polres Bangka Tengah

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Sat Res Narkoba Polres Bangka Tenggah mengamankan empat orang tersangka tindakan pidana kasus narkotika.

Total sebanyak 11,01 gram paket sabu dari empat tersangka berhasil diamankan tim Sat Res Narkoba Polres Bangka Tenggah dipimpin Iptu Guntur Napitupulu.

Empat pelaku, yakni HS warga Kecamatan Sungaiselan, S Kecamatan Simpangkatis, P dan D warga Kecamatan Lubuk Besar.

Penangkapan empat tersangka ini ditemukan saat Polres Bangka Tengah menggelar operasi antik menumbing yang dilakukan terhitung sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2021.

"Empat orang tersangka yang diamankan ini tiga diantaranya Target Operasi (TO) dan satu non TO," ungkap Kabagop Polres Bangka Tengah Kompol Yudha Wicaksono saat konferensi pers, Kamis (25/3/2021).

Kata Kompol Yudha, empat tersangka yang diamankan merupakan pengedar sekaligus pengguna narkotika jenis sabu.

"Diketahui mereka ini pengguna dan mengedar atau menjual narkoba umumnya ke para penambang TI (Tambang Inkonvensional)," jelasnya.

Adapun barang bukti yang diamankan dari masing-masing tersangka di antaranya, berupa paket sabu, handphone, uang, kotak rokok, dan botol minuman.

Akibat perbuatan tersebut, empat tersangka yang diamankan ini dikenakan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dan pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bangkapos.com/ Sela Agustika