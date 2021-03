Polres Bangka Barat Menggelar Tes Kesamaptaan Jasmani, Jadi Syarat Kenaikan Pangkat.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah menggelar kegiatan kesamaptaan jasmani berkala, di Lapangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Barat, Jum'at (26/03/2021).

Rangkaian kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak 24 Maret hingga 26 Maret 2021, merupakan kegiatan yang diikuti oleh seluruh personel Polres Bangka Barat sebagai tes kesamaptaan jasmani yang di agendakan dilakukan setiap enam bulan sekali.

Lebih lanjut sebelum melakukan tes kesamaptaan jasmani, personel terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan dan dilanjutkan dengan pemanasan.

Dalam mengikuti tes kesamaptaan jasmani, terdapat beberapa materi yang wajib diikuti oleh seluruh personel Polres Bangka Barat seperti lari 12 menit, pull up, push up, sit up dan shutle run.

Kapolres Bangka Barat AKBP Fedriansah mengungkapkan kegiatan tes kesamaptaan jasmani yang dilakukan secara rutin enam bulan sekali merupakan tolak ukur dan meningkatkan stamina personel Polres Bangka Barat.

"Kegiatan tes kesamaptaan jasmani ini menjadi kegiatan penting karena setiap personil Polri, di tuntut memiliki fisik yang prima dalam pelaksanaan tugas," ujar AKBP Fedriansah.

Selain itu dengan adanya tes kesamaptaan jasmani yang dilakukan oleh Polres Bangka Barat, diharapkan dapat membantu personel untuk pengembangan karir di dalam instansi Polri.

"Kegiatan tes kesamaptaan jasmani ini juga salah satu faktor pendukung, pengembangan karir personel Polri. Antara lain persyaratan untuk mengikuti sespim (Sekolah Staf dan Kepemimpinan) sespimma (Sekolah Pimpinan Pertama), sekolah inspektur polisi dan sekolah alih golongan serta merupakan salah satu syarat dalam pengusulan kenaikan pangkat," ungkapnya. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy).