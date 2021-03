Tim OK OCE Siap Dukung Karya Milial Bangka Belitung Nutrisi Imun Stop Covid Indonesia  

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Jumat, 26 Maret 2021, menjadi hari yang penting bagi Tim Riset dan Kemanusiaan, Indonesia Stop Covid (stopcovid.id).

Pada hari itu, OK OCE yang merupakan Gerakan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Wirausaha, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi, bersama para Tim OK OCE Farid Rifa, Samullah Rifqi, dan lainnya untuk mendengarkan sepak terjang Tim Indonesia Stop Covid satu tahun terakhir dalam bergerak membantu ribuan pasien covid di Indonesia dengan penelitian dan distribusi Nutrisi Imun- Imun So.

Iim Rusyamsi, Ketua umum OK OCE, mengapresiasi pertemuan online melalui zoom meeting dan segera mengundang untuk nanti bertemu langsung dengan Fariliyn Danisya, yaitu Founder Indonesia Stop Covid, dan Formulator Nutrisi Imun-Imun So.

Pada rapat online tersebut, Fariliyn menyampaikan capaian yg telah diraih yaitu sekitar 3.000 pasien Covid-19 sejak April 2020 sudah merasakan manfaat dari Nutrisi Imun- Imun So, tersebar di lebih sari 20 kota di Indonesia.

Kegiatan ini dibantu distribusinya oleh Rumah Yatim (rumah-yatim.org) , diwakli oleh Robby, Muslih, dan Rusmanto dan disupervisi oleh Ikatan Alumni Teknik Kimia (IATEK) Univesitas Sriwijaya diwakili oleh Yunus Bahfen dan Zulham Rizanur.

Samullah Rifqi , Direktur Kerjasama OK OCE, juga memberikan masukan kepada Fariliyn dan Linda Salehawati agar segera di urus BPOM Nutrisi Imun-Imun So, dan diurus Hak kekayaan intelektualnya.

"Kepengurusan BPOM tersebut sudah di mulai pengajuannya, hanya saja ada kendala pada tempat produksi dimana saat ini Tim Indonesia Stop Covid tidak mempunyai tempat produksi lagi, karena tempat yang lama sudah habis masa pemakaiannya," ungkap Farilyn.

Sedangkan dari sisi keuangan, diakuinya belum ada budget untuk mencari yang baru, karena selama ini kegiatan Riset dan kemanusiaan, distribusi Nutrisi Imun - Imun So untuk pasien Covid-19, lebih banyak berorientasi sosial dan kemanusiaan.

Pada pertemuan tersebut, Niva Lestari S yang merupakan seorang Santri Tahfidz Leadership dan Satgas Covid di Rumah Qur'an Violet (RQV) juga menyampaikan manfaat Nutrisi Imun - Imun So di mana 39 orang Santri Tahfidz yang terkena Covid-19, pulih dan negatif dari covid dengan waktu kurang dari lima hari.

Pada kesempatan itu, Adjie Harry Hartawan dan Yunus Bahfen dari IATEK, menyarankan kepada pihak-pihak yang memungkinkan mempunyai kepedulian terhadap kondisi Covid-19, mendukung dan membantu upaya kebaikan yang telah dilakukan Tim Indonesia Stop Covid.

Bagi masyarakat Indonesia yang tertarik bekerjasama gerakan kemanusiaan ini, atau membutuhkan Nutrisi Imun So untuk ikhtiar covid dapat menghubungi admin Indonesia Stop Covid , stopcovid.id di 082311801001.(Bangkapos.com/Rilis/Nurhayati)