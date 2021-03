Tak Hanya Olahraga, Wajib Atur Pola Makan untuk Turunkan Berat Badan

BANGKAPOS.COM - Olahraga memang dikenal memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, namun ini bukan satu-satunya cara yang dapat diandalkan dalam menurunkan berat badan.

Penulis buku "Burn: New Research Blows the Lid Off How We Really Burn Calories, Lose Weight, and Stay Healthy" Herman Pontzer mengungkap tentang hal ini.

Herman Pontzer mengatakan, pembakaran lebih banyak energi tidak dapat menurunkan berat badan begitu saja.

"Otak kita sangat pandai dan mampu mencocokkan berapa banyak kalori yang kita makan dan berapa banyak kalori yang kita bakar," kata Profesor antropologi evolusioner di Duke University ini, kepada Today.

"Orang dengan gaya hidupnya tidak banyak bergerak, dibanding orang yang gaya hidupnya aktif akan membakar kalori dalam jumlah yang sama," sambung dia.

Sejak lama kita telah mendapat pengertian bahwa semakin banyak bergerak, maka semakin banyak pula energi yang dibakar untuk membantu menurunkan berat badan.

Tapi, menurut Pontzerz, hal itu adalah pandangan yang salah tentang mesin metabolisme fleksibel tubuh manusia.

Sebagai contoh, saat seseorang baru memulai berolahraga, dia mungkin akan membakar lebih banyak kalori di awal.

Namun, lambat laun tubuhnya akan semakin menyesuaikan diri dan mulai menghabiskan lebih sedikit energi untuk banyak tugas lainnya seperti peradangan dan stres.

Oleh sebab itu, dia menyarankan agar orang-orang yang ingin menurunkan berat badan tidak hanya berolahraga saja, tetapi juga perlu memperbaiki pola makan.