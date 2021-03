Telkomsel Beri Apresiasi Gamers Berprestasi, Hadirkan 4G/LTE Terdepan untuk Kelancaran Games

BANGKAPOS.COM – Telkomsel menyadari bahwa produk digital dan layanan telekomunikasi menjadi kebutuhan vital bagi kehidupan sehari-hari.

Terlebih di tengah pandemi ketika sebagian masyarakat masih memusatkan kegiatannya di rumah. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan pemanfaatan layanan broadband 4G LTE di Sumatera.

Catatan tersebut pun berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan transaksi layanan mobile games oleh pelanggan Telkomsel Sumatera hingga 111% di tahun 2020. Telkomsel juga terus berkomitmen menghadirkan jaringan 4G LTE terdepan untuk mendukung kelancaran produktivitas yang memanfaatkan layanan broadband.

Fenomena tersebut membuat Telkomsel Area Sumatera melalui Dunia Games channel DGONE GAMING semakin konsisten menghadirkan lebih banyak produk dan layanan, serta berbagai event yang mampu menjadi solusi hiburan, serta mengakselerasi perkembangan ekosistem digital di bidang eSports.

Tercatat di quartal pertama tahun 2021, DGONE GAMING telah menyelenggarakan dua regular online tournament, satu exhibition tournament DGOne Cup Media of Sumatera yang khusus diadakan untuk media Sumatera, serta satu turnamen besar Sumatera DGONE League 2021.

Semua online tournament tersebut telah selesai dilaksanakan, dan pada Sabtu (27/3) Telkomsel menyerahkan penghargaan langsung kepada para pememang secara online.

Direktur Sales Telkomsel, Hendri Mulya Syam pada saat menyerahkan penghargaan menyampaikan komitmen Telkomsel untuk terus bergerak maju mendorong ekosistem digital di Indonesia secara inklusif dan berkesinambungan.

“Dalam mewujudkan upaya tersebut, salah satu usaha yang dilakukan yaitu dengan fokus untuk mendukung kemajuan industri eSport dan gaming di Sumatera melalui platform Dunia Games. Maka dari itu, kami memaknai penyerahan penghargaan pada hari ini sebagai perwujudan komitmen untuk terus menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi penggiat game di Sumatera.”

Hingga saat ini, tercatat ada 112.000 peserta per bulannya untuk regular online tournament Sumatera, 5.690 peserta untuk Sumatera DGONE League 2021, serta 100 rekan media massa yang berpartisipasi dalam DGOne Cup Media of Sumatera. Khusus tournament DGOne Cup Media of Sumatera, merupakan online tournament pertama yang diadakan oleh Telkomsel khusus untuk rekan media massa di Sumatera.

Dalam mendukung perkembangan ekosistem digital eSport di Sumatera, Telkomsel rutin menggelar lebih dari 1100 kompetisi games setiap bulannya. Telkomsel juga selalu meningkatkan engagement dengan para komunitas games di wilayah Sumatera. Hingga saat ini sudah ada lebih dari 108 komunitas games Sumatera yang telah mengikuti berbagai kompetisi atau turnamen games.