Tale of the Nine Tailed

Nonton Drama Korea Tale of the Nine Tailed - Legenda Rubah Ekor Sembilan di Korea Selatan atau Gumiho

BANGKAPOS.COM - Drama Korea tak kehabisan cerita, banyak kisah-kisah menarik yang diangkat menjadi drama di korea, satu di antaranya ialah drama berjudul Tale of the Nine Tailed.

Di Film ini Lee Dong Wook beradu peran dengan Jo Bo Ah dan Kim Bum.

Cerita drama urban fantasi ini terinspirasi dari legenda rubah ekor sembilan di Korea Selatan atau disebut Gumiho.

Lee Dong Wook akan menjadi Gumiho laki-laki pertama dalam industri drama Korea.

Seperti diketahui, karakter Gumiho pernah diperankan Shin Min Ah (My Girlfriend is a Gumiho), Kim Tae Hee (Tale of the Nine-Tailed Fox), serta Han Eun Jung (Grudge: The Revolt of Gumiho).

Sepanjang 16 episode, Tale of the Nine Tailed mengisahkan tentang Gumiho bernama Lee Yeon (Lee Dong Wook), yang baru saja tiba di kota.

Lee Yeon bisa berubah menjadi manusia dan bertugas membersihkan roh-roh manusia.

Sementara itu, Nam Ji A (Jo Bo Ah) adalah seorang produser televisi berbakat.

Ia sedang bekerja untuk program yang mengulas tentang mitos-mitos urban.