Emak-emak Sambut Gembira Bazar Murah Sembako di Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KKN) STIE Pertiba Pangkalpinang menggelar bazar murah sembako dan produk UMKM di Jl Kartini (Area Wilhelmina Park) Tamansari pada Selasa (30/3/2021).

Bazar murah yang diadakan hanya satu hari itu menyediakan beragam sembako atau bahan pokok serta produk UMKM mulai dari beras, minyak sayur, gula, telur, cabai kecil dan besar, bawang merah dan putih, kue, keripik serta masih banyak lainnya dengan harga yang sangat terjangkau.

Harga beras Bulog Rp 9.000 per kg, Minyak goreng merek kita Rp13.000 per liter, telur Rp 1.300 per butir, cabai keriting 2 on Rp10.000, cabai kecil 1 on lebih Rp10.000, Bawang putih dan merah Rp25.000 per kg.

Adanya bazar murah ini disambut baik oleh para emak-emak yang sering berbelanja kebutuhan rumah tangga.

Seperti yang diungkapkan Ria (26) warga Pangkalpinang yang menyebutkan sangat senang kalau kegiatan bazar murah ini rutin dilaksanakan.

"Tentunya kita senang, terutama kebutuhan pokok lebih murah dari pada harga biasanya. Kendati sedikit turun tapi itu juga sangat membantu dan mengurangi beban kita. Kalau beli dengan jumlah banyak lumayan kan perbedaannya," jelas Ria kepada Bangkapos.com, Selasa (30/3/2021).

"Kalau dilakukan rutin paling tidak satu bulan sekali atau dua bulan sekali lebih bagus," katanya.

Dirinya mengakui ingin membeli bawang merah yang harganya sangat terjangkau yakni Rp25.000 per kilogram.

Sementara, Ayu (33) warga Kelurahan Tamansari menyebutkan, bazar murah bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan ketika belanja untuk keperluan bahan dapur.

Ayu mengatakan, selain minyak sayur yang menjadi sasaran, bumbu-bumbu seperti cabai dan bawang juga ingin dibelinya.

