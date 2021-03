Mahasiswa KKN STIE Pertiba Gelar Bazar Murah Sembako dan Produk UMKM

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari tiga Kecamatan Rangkui, Tamansari dan Gerunggang menggelar bazar murah sembako dan produk UMKM di Jl Kartini (Area Wilhelmina Park) Tamansari pada Selasa (30/3/2021).

Tampak tenda bazar murah berjejeran menyediakan beragam sembako dan produk UMKM mulai dari beras, minyak sayur, gula, telur, cabai, bawang merah dan putih serta produk dari Transmart dan sejumlah UMKM.

Harga beras Bulog Rp 9.000 per kg, Minyak goreng merek kita Rp13.000 per liter, telur Rp 1.300 per butir, cabai keriting 2 on Rp10.000, cabai kecil 1 on lebih Rp10.000, Bawang putih dan merah Rp25.000 per kg.

Bazar murah ini dilaksanakan hanya satu hari mulai pagi tadi sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Ibu-ibu sejak pagi tadipun mulai berdatangan untuk melihat-melihat sembako yang akan dibelinya.

Ketua Pelaksana kegiatan bazar murah mahasiswa KKN STIE Pertiba angkatan 28, Ferian Wahyu mengatakan, kegiatan ini kolaborasi mahasiswa KKN STIE Pertiba dari Kecamatan Rangkui, Tamansari dan Gerunggang.

Dia mengatakan, tujuan bazar murah ini sesuai dengan tema "pemulihan ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi".

"Jadi selama 2 Minggu kami bertanya kepada distributor yang terkendala aliran stok barang, perputaran terlalu lambat. Jadi kita berinisiatif untuk melaksanakan bazar murah," sebutnya.

"Harapannya dengan adanya bazar murah ini distributor yang ada di kota Pangkalpinang bisa terbantu untuk perputaran stoknya dan masyarakat Pangkalpinang juga terbantu dengan harga-harga yang miring yang tersedia di bazar murah," harapnya. (Bangkapos.com / Widodo T4)