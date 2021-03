Apresiasi ke Pelanggan Setia Sumatera, Telkomsel Serahkan Ribuan Hadiah Program To the POIN Festival

Penyerahan hadiah pemenang program To the POIN di wilayah Sumatera.

BANGKAPOS.COM – Telkomsel serahkan hadiah pemenang program To the POIN Festival yang khusus digelar untuk para pelanggan setia.

Di program tersebut, ada banyak pemenang undian yang merupakan pelanggan setia Telkomsel di wilayah Sumatera.

Program Telkomsel POIN ini telah berjalan dari bulan November hingga Desember 2020, dan saat ini Telkomsel telah mengundi seluruh pemenang yang telah mengikuti program tersebut.

General Manager Prime Segment and Direct Channel Management Sumatera Telkomsel Ricky E Panggabean mengatakan “Sebagai Digital Telco Company terdepan, Telkomsel selalu hadir mengapresiasi para pelanggan melalui berbagai program loyalty berhadiah seperti To the POIN Festival. Hal ini juga merupakan bentuk nyata Telkomsel dalam membahagiakan pelanggan yang telah setia dalam menggunakan produk dan layanan kami.”

Saat ini Telkomsel telah mengundi pelanggan yang mengikuti program To the POIN Festival. Ada banyak pelanggan di wilayah Sumatera yang mendapatkan hadiah seperti Mobil Honda HRV, ratusan gram Emas, smartphone dan ratusan ribu pulsa.

Secara khusus, Telkomsel menyerahkan langsung hadiah tersebut kepada pelanggan di GraPARI Ringroad Citiwalk Medan.

Pelanggan dapat mengecek para pemenang di web resmi www.telkomsel.com. Melalui program tersebut, Telkomsel berharap dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan Telkomsel.

Sebelumnya, Telkomsel menggelar program lucky draw To the POIN Festival dengan menukarkan sejumlah POIN yang dimiliki pelanggan. Selama periode akhir tahun 2020, pelanggan yang telah menukarkan POIN dengan kupon akan diundi dan berkesempatan memenangkan 2,500 hadiah menarik seperti Grand Prize 1 unit Mobil mewah Mercedez-Benz C180, 3 unit Mobil Honda HRV, 6.600 keping emas berat 3500 gr, puluhan Smartphone serta pulsa untuk 1800 pemenang.

“Telkomsel secara konsisten terus menghadirkan beragam program apresiasi pelanggan melalui penukaran POIN. Dengan menukarkan sejumlah Telkomsel POIN di aplikasi my Telkomsel atau layanan UMB di *700#, Pelanggan akan mendapatkan penawaran menarik diberbagai merchant, paket data dan telpon, dan lain-lain. Telkomsel terus memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk mendapatkan nilai tambah dari berbagai program loyalty yang ada.” ungkap Ricky. (*)