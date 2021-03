Jelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Pasar Induk Koba Stabil, Cabe Rp 90 Per Kilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- H-13 jelang ramadhan, harga kebutuhan pokok di Pasar Induk Koba, Bangka Tengah terpantau masih stabil dan normal.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Koba Taufik mengatakan, hingga saat ini harga kebutuhan pokok seperti bawang, cabai, daging ayam, dan sayur-sayuran serta daging sapi masih stabil sejak satu bulan terakhir.

"Untuk harga bahan pokok saat ini masih stabil, belum terjadi kenaikan. Memang kemarin waktu acara Ruahan untuk daging sapi terjadi kenaikan dari biasanya yakni Rp 130 ribu per kilogram, tetapi saat ini sudah normal kembali berkisar di harga Rp 125 ribu," kata Taufik kepada Bangkapos.com, Rabu (31/3/2021).

"Untuk harga ikan memang tidak tentu, karena ini tergantung cuaca. Untuk saat ini harga ikan terbilang tinggi dengan kisaran harga Rp 50 ribu oer kilogram," tambahnya.

Kata Taufik, faktor penyebab kenaikan harga bahan pokok ini ditentukan berdasarkan persediaan atau stok dari masing-masing komoditi.

"Kalau misalkan stoknya sedikit, maka otomatis harga ini mengalami kenaikan. Tetapi pada momen-momen tertentu, seperti satu minggu jelang hari raya ataupun lainnya harga bahan pokok ini selalu mengalami kenaikan,"ungkap Taufik yang sudah tiga tahum menjadi pedagang di Pasar Koba.

Lebih lanjut, dirinya yang juga pedagang ayam mengatakan, harga daging ayam saat ini masih stabil di angka Rp 35.000 per kilogram.

"Untuk harga daging ayam sekarang ini Rp 35 ribu per kilogram dan tidak naik. Tetapi pernah satu bulan lalu harga daging ayam ini mencapai Rp40 ribu," ucapnya.

Sementara itu harga sayur-sayuran di Pasar Induk Koba saat ini juga terpantau stabil sejak satu bulan terakir.

Ilham pedagang sayur di Pasar Koba mengatakan harga sayur saat ini masih stabil dan belum terjadi kenaikan.

"Harga saat ini masih sama dengan harga satu bulan terakhir, dan tidak ada kenaikan. Untuk bawang putih Rp 26 ribu per kilogram, bawang merah Rp 35 ribu per kilogram, cabe kecil Rp 90 ribu per kilogram, dan cabe besar Rp 50 ribu per kilogram,"kata Ilham.

Lanjutnya, dirinya yang sudah empat tahun berdagang di Pasar Koba mengatakan, harga cabai dan bawang ini memang sering terjadi kenaikan, khususnya pada momen tertentu.

"Memang biasanya harga cabe dan bawang ini relatif naik turun, tergantung stok. Tetapi memang biasanya pada hari lebaran dan momen besar lainnya sering terjadi kenaikan. Untuk saat ini harganya masih stabil,"ucapnya.

