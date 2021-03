Raffi Ahmad dan pakar Mikro Ekspresi, Dody Trismara saat syuting acara program televisi Okay Bos

Tangkap layar Youtube Trans 7 Official

Raffi Ahmad Ucapkan Pamit pada Penggemar Okay Bos

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Artis sekaligus presenter kondang Raffi Ahmad mengucapkan salam perpisahannya terkait acara talkshow Okay Bos.

Adapun acara Okay Bos resmi berhenti mengudara di stasiun televisi swasta Trans 7.

Raffi selaku pembawa acara utama di acara Okay Bos ini mengucapkan salam perpisahannya itu lewat unggahan di akun TikTok @nagitaRaffi1717.

"Hai, buat permisa setia Okay Bos, saya Raffi Ahmad ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah setia nonton Okay Bos. Hampir 2 tahun kurang lebih Okay Bos menemani pemirsa setia Trans 7," kata Raffi seperti dikutip Kompas.com, Selasa (30/3/2021).

Mewakili tim dan kru Okay Bos, Raffi Ahmad meminta maaf jika selama acara berlangsung ada kesalahan dan kekurangan yang menyinggung berbagai pihak.

Baca juga: Raffi Sampai Gelagapan saat Kepergok Video Call Wanita, Nagita Murka: Jangan Ganggu Suami Orang Ya!

"Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan yang disengaja atau tidak," sambungnya.

Sayangnya, suami Nagita Slavina ini tak menjelaskan lebih detail mengapa acara Okay Bos harus berhenti tayang.

"Kita pamit sampai ketemu lagi karena Okay Bos harus pamit dulu. Tapi nanti Insha Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan," kata Raffi Ahmad.

Sebagai penutup, Raffi Ahmad juga mengucapkan terima kasih kepada semua kru yang sudah bertugas dalam menghadirkan acara Okay Bos.

Selama hampir 2 tahun penayangannya, Okay Bos kerap menghadirkan berbagai bintang tamu para selebritas Tanah Air.

• Diam-diam Raffi Ahmad Punya Ikat Pinggang Kembaran dengan Rose BLACKPINK, Seharga 1 Unit Motor

Selain itu, acara yang biasa tayang setiap Senin-Jumat pukul 10.00 WIB ini juga mengalami beberapa kali perubahan host.

Gading Marten dan Sahila Hisyam menjadi dua host tambahan yang meramaikan acara Okay Bos.

(*/ADY)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Okay Bos Bungkus, Raffi Ahmad Ucapkan Pamit pada Penggemar"