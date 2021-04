Apa Itu Panseksual Apa Bedanya dengan Biseksual yang Diakui Penyanyi Asal Amerika, Demi Lovato

BANGKAPOS.COM--- Demi Lovato merupakan penyanyi berkebangsaan Amerika Serikat.

Nama Demi Lovato semakin dikenal dunia lewat Single Let It Go yang menjadi musik pada film Frozen.

Akan tetapi, dibalik itu, Demi Lovato telah berbicara terbuka dan mengaku sebagai seorang panseksual.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pengakuan ini muncul setelah pertunangannya dengan aktor Max Ehrich kandas.

Lovato sebelumnya sempat bertunangan selama dua bulan sebelum akhirnya mengembalikan cincin pertunangan dari kekasihnya itu.

Namun dia menanggapi perpisahan itu sebagai bagian dari proses menemukan kembali dirinya.

Dia mengaku, ketertarikan seksualnya kini menjadi kembali lebih cair dan tak lagi sebatas pria.

Menurut dia, perpisahan itu juga membantunya menyadari identitas seksualnya yang sebenarnya lebih cair, sehingga sulit untuk benar-benar berkomitmen kepada pria.

"Saya terlalu gay untuk menikahi seorang pria sekarang," ujar dia seperti dikutip dari laman CNN, Rabu (31/3/2021).