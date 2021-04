Nonton Drakor buat Weekend-an? #KenapaNggak

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Sudah genap satu tahun kita berjuang di era pandemi dan masih berusaha untuk melakukan aktivitas sebisa mungkin dirumah aja. Apalagi ada beberapa daerah yang kembali menerapkan kebijakan PSBB atau yang kini dikenal dengan isitilah PPKM.

Untuk beberapa orang, tentunya setahun menjalani kegiatan dirumah aja terkadang membuat lelah dan stress, sehingga perlu mencari hiburan. Karena kondisi sekarang tidak mendukung hiburan dengan berpergian dan harus dirumah aja, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah bisa dengan menonton film atau drama.

Drama yang dimaksud disini beragam, berasal dari berbagai negara seperti amerika, eropa, hingga asia. Salah satu negara yang cukup popular dengan dramanya adalah Korea Selatan. Drama dari negara ginseng ini atau kita sering menyebutnya dengan K-Drama cukup banyak menarik hati audiens di Indonesia. K-drama juga juga menawarkan beragam genre dan jalan cerita yang tentunya menarik.

Nah, salah satu K-Drama yang saat ini sedang ramai di perbincangkan adalah The Penthouse, yang di bulan Februari kemarin bahkan sudah masuk season 2 nya. Cerita yang diusung di The Penthouse cukup rumit dan berlika-liku, sehingga banyak penonton yang penasaran. Selain The Penthouse, drama lain yang cukup ramai diperbincangkan adalah True Beauty. Drama yang diangkat dari webtoon ini juga menjadi salah satu drama yang ditunggu-tunggu. Dengan latar belakang anak sekolah dan genre romcom (romantic comedy), drama ini cenderung disukai oleh anak muda.

Selain drama dari Korea Selatan, ada juga nih film yang bisa jadi rekomendasi mengisi hari libur. Salah satunya yang cukup popular adalah To All The Boys: Always and Forever yang dirilis pada hari valentine lalu. Film ini merupakan sekuel dari film To All The Boys I’ve Loved Before (2018) dan To All The Boys: P.S I Still Love You (2020). Dengan genre romcom, film ini juga menjadi salah satu film yang ditunggu-tunggu oleh beberapa kalangan anak muda.

