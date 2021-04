Siapa Sheila Dara Aisha? Wanita yang Segera Dinikahi Vidi Aldiano, Sosoknya Tak Kalah Mentereng 

BANGKAPOS.COM - Artis Sheila Dara Aisha dilamar sang kekasih, penyanyi Vidi Aldiano setelah berpacaran putus nyambung.

Momen Sheila Dara dilamar Vidi Aldiano itu bertepatan dengan hari ulang tahunnya, Senin (29/3/2021).

Dalam video yang beredar, terlihat Vidi Aldiano berdiri di depan para tamu undangan bersama ayah dan ibunya.

Mereka mengenakan busana serba putih.

"Hari ini kita mau ngelamar katanya," ucap Harry Kiss, ayah Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano (tribunnews.com)

Harry Kiss kemudian memanggil Sheila Dara Aisha untuk maju ke depan.

Kemudian, Vidi Aldiano langsung melancarkan aksinya untuk melamar sang kekasih.

"Sheila Dara Aisha, will you marry me?" ucap Vidi Aldiano yang tampak gugup.

Sheila Dara Aisha tak langsung menjawab. Ia sepertinya terkejut dan hanya tertawa.

Sontak, tamu undangan berteriak agar Sheila Dara cepat memberikan jawaban kepada Vidi.